住墾丁民宿「30萬現金不見」　遊客業者鬧翻上警局

▲恆春警方在民宿內採證 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

苗栗縣7名遊客投宿墾丁一間民宿，攜帶現金30萬元不翼而飛，質疑業者「沒事進來關紗窗關電視」並報警；業者喊冤說，遊客此舉已對造成店家聲譽受毀，將採法律行動捍衛清白。恆春警方已受理報案，調閱相關跡證偵辦。

胡姓遊客在《爆料公社》貼文，「錢包被偷，我跟室友的皮包都放在房間」，「當時朋友的手機找不到，請民宿老闆帶著房卡來房間找手機（找完之後 沒告知我跟室友要再進入我房間），他告知了找手機的朋友，說要進來關房間紗窗。事後發現攜帶現金不翼飛」，「後續調民宿內監視器，結果都沒有錄到，攝影機只有供電，完全沒有儲存紀錄。」

而業者也發文回應，當晚約快10點左右，房客反應找不到手機，老闆與房客就一起到2樓房間門外撥打電話，房客也在客房外陽台找到，之後老闆提醒可將陽台門及紗窗關上，以防蚊蟲，房客只將紗門關上後，兩人便下樓到大廳，過幾分鐘，房客「要求請老闆上樓幫忙把門關上」，老闆也上樓關門，進出客房前後不到1分鐘的時間，便下樓收拾東西。表明清白。

恆春警方表示，8月8日凌晨2時許民眾報案稱其投宿於恆春鎮某民宿，期間發現其及友人所有置於房內之現金及皮包(總價值約新台幣30萬元)不翼而飛，故報警處理，警方受理後立即派員到場採取相關跡證、調閱監視器及查訪相關人等，並依規定積極偵辦。

分局長陳至瑋呼籲，民眾外出旅遊時，現金及相關貴重物品，應隨身攜帶或置於自己實力支配狀態，以避免遭有心人士覬覦，造成財物損失，恆警將積極偵辦，期能早日將竊嫌繩之於法，以維護恆春良好旅遊環境。

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