王浩宇怒批羅智強抹黑鄭文燦　扯3+11「掩蓋雙北首長的防疫無能」

▲王浩宇批羅智強惡意抹黑鄭文燦。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨台北市議員羅智強13日點名桃園市長鄭文燦應該要為3+11的決策負責，對此前桃園市議員王浩宇隨後表示，鄭文燦沒有參與3+11的所有決策會議過程，羅智強的說法完全是惡意抹黑。

王浩宇表示，桃園市長不可能參與中央的民航規定決策，即便是機師工會來市府陳情，陳情的內容也僅止於機組員在自主健康管理期間的就醫權益討論，並無針對3+11議題有所討論與承諾，更無發函給中央建議等事，這部分已證實是不實謠言，卻仍不斷被惡意傳播。

王浩宇強調，羅智強急著把這波本土疫情的破口往3+11與諾富特扣上帽子，完全是為了掩蓋雙北首長在這波疫情的防疫無能，他表示，在疫情大爆發的初期，台北市長柯文哲晚了5天才關閉台北的八大行業、公有場館，這也是為何此波疫情的重災區是以萬華為中心點向外擴散的主因。

王浩宇也表示，新北市長侯友宜為了搶媒體聲量總是在喊不排除封城的可能性，造成新北市民恐慌，紛紛前往賣場與市場搶購物資，造成大規模群聚感染，也是本波疫情確診人數的第二高峰，確診者足跡幾乎都在賣場。

王浩宇批評，以上雙北種種的荒謬防疫決策，卻不見羅智強善盡台北市議員該有的責任，好好監督台北市防疫決策的錯誤；也不見其善盡同黨同志提醒的義務，放任新北市讓市民陷於確診的恐慌之中。