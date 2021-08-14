高雄85日租房又有事！辣妹躺我床第二集換人演：他狂睡櫃檯不醒

▲高雄男睡在日租房的櫃檯，整整3小時才清醒 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

還記得高雄市日前一名屋主打開門，發現有兩名不認識的辣妹躺在自家床上。離譜情況又再次發在高雄市八五大樓的套房當中，只不過這次是一名男子直接趴睡在日租套房的櫃檯，幾乎叫不醒，還出動了救護車，而且警方也又在他的身上找到「加味」的咖啡包。

9日晚間九點，有民眾報案「打開自家房門，有兩名不認識的短褲妹子就躺在我的床上」，員警到達現場之後，才發現兩名20多歲的辣妹是「誤認朋友房間，走錯了」，不過眼尖的員警發現地板上有不明白色粉末，所以詢問他們在房間內做什麼，突然間其中一名24歲的黃姓女子拿起自己的包包，就往桌上倒出來，還跟警察說「拿去驗」，這麼「大方」的行徑讓另一名23歲的高姓女子當場也傻眼。

▲高雄男睡在日租房的櫃檯，整整3小時才清醒，店家還通報救護車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

原來他們兩人是使用毒品咖啡包，才搞錯房間！同樣的地點也是在八五大樓日租套房，13日下午兩點多一名許姓男子就在日租套房的櫃檯睡大覺，然後叫都叫不醒，讓櫃檯人員是嚇到通報救護車前來，這名許姓男子才清醒了過來，他表示自己身體沒有不舒服，只是很多天沒睡了，想要好好休息。

不過就在他要拿出證件給員警查看登記的時候，從口袋當中連同證件，兩包咖啡包也一起掉了出來，整個人嚇醒！也因為他的異常反應，讓員警覺得詭異，所以詢問這兩包咖啡包是什麼，他才坦承是「加料」咖啡包，就是喝完之後太過亢奮，才連續好幾天沒有睡覺，全案依照毒品危害防制條例移送。