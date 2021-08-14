小黃闖紅燈吃罰單　怒提訴訟「分秒必爭」靠這關鍵守住2700元

▲高雄一名黃姓計程車司機，搶黃燈過路口，被員警認定闖紅燈攔下，開出一張2700元的罰單。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）



記者林冠吟／高雄報導

高雄一名黃姓計程車司機，去年7月行經路口時，被員警開出一張2700元的闖紅燈罰單，黃男向交通局申訴未果，怒提行政訴訟。高雄地院審理後，認為黃男起駛時，前輪壓上停止線時秒閃黃燈，直到車身蓋住自行車道約三分之二後才轉為紅燈，認為黃男並未闖紅燈，撤銷罰單。

黃姓計程車司機去年7月行經新興區民生、南華路口時，搶黃燈穿越路口，卻遭員警攔下，認為黃男違規闖紅單，對其開出一張2700元的罰單，但黃男主張自己並未闖紅燈，申訴未果後，怒提行政訴訟。

庭審時，交通局則回應，認為黃男有明確闖紅燈之事實，主張員警執勤過程正當，並無偏頗不公，且當時就已告知黃男違規事項；另駕駛人見號誌轉為黃燈時，應減速停駛，而非加速通過，主張黃男在號誌轉為紅燈時，仍超越停止線左轉，依法舉發。

不過法官勘驗行車紀錄器等證據後發現，黃男起步後直至車輛前輪完全覆蓋停止線時，號誌仍為黃燈，其車身覆蓋自行車道約三分之二時，號誌才轉為紅燈。法官指出，黃男前輪覆蓋行人穿越道時，號誌仍為黃燈，紅燈尚未啟動，並無積極證據足以證明黃男有闖紅燈行為，認為黃男請求有據，撤銷黃男罰單，判其勝訴。

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