金屬管毆死院生！苗栗德芳教養院遭停辦1年　母：希望永久停業

▲苗栗德芳教養院生遭員工虐死，縣府13日決議勒令停辦1年。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

喧騰一時的苗栗德芳教養院員工涉虐待院生致死案，苗栗縣政府社會處13日邀集中央官員及專家學者，召開重大社會福利事件檢討會議。決議依身心障礙者權益保障法第92條令德芳教養院自8月27日起停辦1年，並將協助另外安置院內其餘11名院生。李姓院生母親則表示，希望永久停業。

這名李姓院生（28歲），在7月28日那天遭到院內2名林姓及賴姓員工手持按摩板、金屬管痛毆昏迷，送醫不治；檢警相驗發現，李男4肢和腹部有多處瘀青，且被打到疑患橫紋肌溶解症。檢方依傷害致死罪諭令2人各10萬元交保，並已解剖查明死因。

▲李姓院生被教養院人員緊急送醫後，還是因傷重不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣社會局第一時間就依身心障礙者權益保護法，裁罰教養院30萬元、裁罰林姓社工15萬元、裁罰賴姓行政助理7萬元，並行文教養院限期10天提出改善計畫，並先令教養院停業。

而縣府社會處13日針對德芳教養院召開檢討會議，匯集多方中央官員及專家學者，皆認為教養院提出的改善計畫缺乏重點，看不出對管理問題有深切反省，且教養院內部及董事會從未召開檢討會議，加上歷年評鑑成績均丙等亦無提升，人力一再大量流動，已無法維持院生照顧品質。

因此，會議決議依身心障礙者權益保障法第92條令德芳教養院自今年8月27日起停辦1年。另外，目前11位院生後續安置部分，縣內5名院生，將依身心障礙者權益保障法第91條協助轉銜適當機構；台中市6名院生也將由台中市社會局接手協助轉安置機構事宜。

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