她深夜活活踩死親生兒　尖叫吼：這不是人...是鬼！夫目睹全程嚇軟

▲阿秀認為自己兒子是鬼，活活將其虐死。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

俗話說虎毒不食子，但家住雲南省曲靖市羅平縣的阿秀（化名）卻在深夜，親手把1個多月的兒子狠狠摔在地上多次，聽見嬰兒哇哇大哭，不甘心的她還用腳踩上去致其死亡！阿秀事後說，當時抱著兒子，「我想這不是人，是鬼！所以我才把他摔在地上的。」

據《春城晚報》報導，今年1月阿秀的小兒子出生，2月15日晚間8時許，她和丈夫帶著2個小孩睡覺，可她在床上一直睡不著。淩晨4時許到了餵奶的時間，阿秀把嬰兒抱了起來，「我剛一抱他，就像觸電一樣...。」

「摔了多少次，踩了多少腳，我記不得了」，阿秀描述犯案過程稱，抱起、摔下的動作重複了很多次，期間聽見哇哇大哭的聲音，她還用腳去踩。

阿秀進一步說，「當時我抱娃娃（嬰兒）時，他眼睛望著我，還會動，我就有點害怕，我想這不是人，是鬼！所以我才把他摔在地上的。」

對於妻子詭異的舉動，阿秀丈夫嚇得手腳發軟。他表示，一開始以為妻子在給小兒子餵奶，誰知在床邊坐下後，阿秀忽然用雙手掐住兒子的脖子，他立刻爬起來想要阻止。

阿秀看到丈夫起來後，就抱著小兒子跑到房間門口，重重將其摔在地上施暴，看到孩子一動不動，便跑到窗簾後面躲了起來。警方趕到後，將阿秀抓獲，不幸的是，小孩在送醫途中死亡。

丈夫表示，他也不知道妻子為什麼有這樣的舉動，但曾聽對方說生了2個兒子壓力太大了。不過悲劇發生後，鑑定機構對阿秀是否患有精神病進行了鑑定，結果顯示，阿秀作案時具有完全刑事責任能力。

▲阿秀最後犯故意殺人罪，被判處有期徒刑10年。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

曲靖中院審理認為，阿秀因迷信產生恐懼，採用摔打在地、用腳踩踏等方式致其尚在哺乳期內的幼子(2020年1月2日出生)死亡，其行為已觸犯刑法，構成故意殺人罪；到案後，阿秀如實供述了其犯罪事實，屬於坦白；被害人親屬出具諒解書表示了對阿秀的諒解。綜合全案，法院決定對阿秀從輕處罰，於是曲靖中院作出一審判決，阿秀犯故意殺人罪，判處有期徒刑10年。