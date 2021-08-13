中央將推5倍券　黃偉哲願幫市民繳納1000元

▲中央將推5倍券振興國內經濟，台南市有將近100萬人得自己繳納1000元，市長黃偉哲說如果財政許可，願意幫助市民繳納1000元，但會設排富辦法。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中央將推5倍券振興國內經濟，台南市有將近100萬人得自己繳納1000元，市長黃偉哲將召集市府首長協商，如果財政許可，願意幫助市民繳納1000元，但會設排富辦法。

台南市長黃偉哲表示，振興5倍券能夠帶動許多經濟活動，行政院初步結論可能會讓參加過紓困4.0的人，全國合計大約906萬能夠免交1000元的現金，台南市大概有將近80萬人受惠，對於市民朋友80萬人的話，台南市有近100萬人沒辦法受優惠，他考慮動用南市府預算來幫忙這些市民朋友們。

不過黃偉哲也強調，會有排富辦法，譬如說，個人所得稅繳納是40％、50％的人，他們不在乎這1000元，目前正在計劃中，但確定的方向是，他希望用市款幫忙中央負擔一部分，並能夠讓最大多數的市民朋友們，都能夠獲得此福利。

黃偉哲認為，台南市有些市民朋友們受疫情衝擊，生意難做，這些市民朋友們如果還要再花1000元才能領到5倍券，對他們的生活來講，是一個大的壓力，這1000元台南願意幫忙分攤。

黃偉哲初步估算，台南市民有187萬人，扣掉中央可以補助的80萬人，大概是100萬人左右，加上排富後，大概有8、90萬人，台南市政府代繳1000元，約8、9億元，但這只是初步的想法，尚得召集相關首長討論後才會定案。

但黃偉哲也提到，中央5倍券政策尚未確定，如果中央到最後確定是此案，台南市政府就推出，但如果中央有更大規模的福利或是更大規模的免繳1000元現金的話，當然市府的壓力負擔就減輕一些。

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