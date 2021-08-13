「紅衣小孩」1秒突出現路中！駕駛嚇壞尖叫　千人看呆：瞬間起雞母皮

▲駕駛在高速公路碰上紅衣小孩，影片讓千人嚇壞「瞬間起雞皮疙瘩」。（圖／翻攝自靈異公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「靈異公社」貼出一支影片，內容是一名駕駛夜間行經高速公路時，路中間突然出一名身穿紅衣的孩子，嚇得他一邊尖叫一邊緊急轉向閃避。由於正逢農曆「鬼門開」，影片曝光後立刻引發網友熱議，多數人看了都覺得毛骨悚然，直呼「孩子是突然出現的唉，好恐怖」、「真的好嚇人」。

影片可以看見，駕駛5月21日晚間8時許行駛在高速公路，不料下一秒有一名紅衣孩子突然出現，並走在中線車道上，試圖橫越整個道路，駕駛發現後一邊尖叫一邊緊急轉向、急煞，直到最後停在路旁，不確定是否有撞上，但影片僅到此就被切斷。

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▲原PO在靈異公社分享影片，吸引超過4千人留言討論。（圖／翻攝自靈異公社）

原PO說，由於車主沒有上傳後續影片，所以車輛究竟有沒有撞到，他也不確定，不過他認為，車子應該沒有撞到東西，「因為從行駛的速度和寬闊的道路來看，撞到任何物體，應該都會以拋物線軌道呈現，但錄影中沒有任何物體掉落地面，純屬個人意見，希望各路大神暢所欲言」。

由於正逢農曆「鬼門開」，影片曝光後立刻引發網友熱議，有人說，「整個起雞皮疙瘩」、「影片看來，孩子是突然出現的，好毛」、「突然出現，好扯」、「影片也太清楚了吧，不能只有我看到」、「這也太嚇人了，突然出現的，到底是不是真的人啊」、「到底從哪裡冒出來的，重放了好幾次，找不到答案」。

▲紅衣小孩突然出現，讓許多網友看了直呼恐怖。（圖／翻攝自靈異公社）

有人認為，駕駛應該沒有撞到人，「感覺孩子是剪接上去的」、「如果撞到物體，引擎蓋會大震動，但影片完全沒有」、「應該是把撞動物或物品的影片後製，不覺得紅衣人出現前後，周圍畫面都糊糊的嗎」。另一派網友則表示，「百分之二百是人，因為有影子」、「撞擊聲很大唉，應該是真的」。

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