官方認證「抓交替事件」在嘉義！　戲班潭邊徹夜演戲等不到天亮

▲官方認證的抓交替事件，竟然發生在嘉義。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者林彥臣／綜合報導

抓交替是台灣流傳已久的民俗傳說，尤其在鬼月的時候更是經常被提起，提醒彼此留意水上活動的安全。歷史老師陳啟鵬在談話性節目《新聞挖挖哇》中提到，官方認證的「抓交替」事件竟然發生在嘉義。

陳啟鵬表示，台灣有很多地方的古地名叫「鬼仔潭」，其中嘉義的鬼仔潭現在已經不存在，因為覺得名稱不好聽，改名叫「桂潭」，當初之所以叫鬼仔潭，是因為朴子溪在經過當地形成一個水潭，而且又寬又深，由於地處南北交通要道，居民必須經常通過，在渡河的過程中，也容易發生不慎失足淹死的事件，所以也就被人傳說這個地方有「好兄弟」抓交替。

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陳啟鵬指出，這些抓交替的事件還被寫進《諸羅縣志》，內容提到在這裡被淹死的好兄弟要輪值1年，1年過後才能轉世投胎，1年內找到抓交替的對象也沒有用，必須要等1年才行，所以這也等於是官方認證的抓交替。

陳啟鵬接著說，好兄弟要在那個地方待1年，太無聊怎麼辦？所以他們晚上就會到街上喝酒、看戲班子演戲，後來就發生了一件事，某個戲班子接到了一個演戲的邀約，要請他們到某個地方演戲，但是要演一整夜，演到天亮為止。

▲歷史老師陳啟鵬說，嘉義曾發生戲班子被邀請演了一整晚的戲。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）



戲班子的團長覺得，演一整夜的戲也太累了，本來想要拒絕，但是邀約的金主拿出了大筆的訂金，所以團長看在錢的份上，就答應演出，帶著戲班子到某個地方演戲。

陳啟鵬說，戲班子一直演，演到筋疲力盡快要演不下去了，可是天還是不亮，這時有個團員就覺得情況怪怪的，因此突發奇想開始演奏佛教曲調，一奏下去台下的觀眾全部一哄而散，隨後就聽到「噗通噗通」跳下水的聲音，然後天也突然亮了。

陳啟鵬說，這個戲班子此時才發現，自己演戲的地點在鬼仔潭的旁邊，團長驚覺自己是被好兄弟邀來演戲，之後把當初的訂金掏出來看，收到的全部都是紙錢，從此以後戲班子就互相走告，千萬不要接受晚上的演戲邀約。