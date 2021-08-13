七夕最愛禮物排行曝！驚現「分手簡訊與一棟房」　見第1到3名笑了

▲網友最想收到現金當作七夕禮物！（示意圖／記者黃克翔攝）



網搜小組／劉維榛報導

明（14）日就是七夕情人節，大家想好要給另一伴驚喜了嗎？一名女網友貼出情人節禮物排行榜，其中最喜愛第一名是現金，而最雷第一名是金莎巧克力。有趣的是，有網友竟希望收到「分手簡訊」當作禮物，還有網友許願「想要疫苗比較實在」，讓人看得實在哭笑不得。

一名女網友在Dcard轉貼粉專「高雄點」所製作的情人節最想收到／最不想收到的禮物排行榜，首先，最想收到的禮物部分，第1名到第3名都與錢有關，分別為「現金、心意最重要（錢）、紅包裝現金」，接下來是一棟房子、iPhone手機、結清購物車清單。

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第7名至第12名來看，包括一個男／女友、遠程旅行、吃一頓大餐就好、親自下廚、可以見面就不錯了，最後一名超奇葩，竟是「分手簡訊」！

▲情人節喜愛與最雷排行榜曝光！（圖／翻攝Dcard）



至於最不想收到的禮物，金莎巧克力被視為最雷第一名、塑膠或乾燥花第二、馬克杯第三名，接下來是絨毛娃娃、情侶裝或抱枕、超商節慶禮物、不搭的服飾、卡片或相框、不搭彩妝或口紅、保險套或衛生棉、彩券、情趣用品。

原PO看完排行榜後，內心卻不解直呼「送禮應該是心意最重要，怎麼這個排行感覺情侶之間要用錢來衡量？」話鋒一轉，她甜蜜許願，「最想收到的是男友親手寫的卡片」，也喊話若沒有對象的人，愛別人前要先懂得愛自己。

貼文曝光後，底下網友暴動討論「我想要疫苗比較實在」、「我想收到鮮花欸，超浪漫的」、「日常的驚喜，好過那一天的商業化禮物」、「為什麼最想收到的禮物會有分手簡訊」、「一棟房子...太鬼扯了吧」、「天啊一棟房子，過十年不就買下一條街了」、「我最想收到的禮物是乾燥花欸，這排名不太準」、「為什麼金莎不行，我超愛欸」。

▼網友認為，每天甜甜蜜蜜勝過情人節！（圖／翻攝Dcard）

