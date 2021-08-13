織女曾「劈腿」？歷史揭密「七夕」殘酷真相：小王是個帥哥

▲織女在歷史記載有不同的形象。（圖／翻攝自百度百科）

實習記者黃品臻／綜合報導

一年一度的七夕情人節即將來臨，作為情侶之間的代表節日之一，你已經想好怎麼度過這浪漫的一天了嗎？不過，在古代七夕其實不是屬於情人的，而是專門替未婚女子安排的聚會，而且七夕著名的女主角織女，也並非專情地只愛著牛郎！

明（14）天就是傳統的東方情人節七夕，長久以來七夕被賦予牛郎織女的美麗愛情傳說，使其成為像徵愛情的節日，因此每逢七夕節，情人們都希望像牛郎織女那樣，海枯石爛，此心不變。不過，根據東晉葛洪的《西京雜記》中記載，七夕其實並不是情人節，而是屬於未婚女子的節日，這一天這些未婚女孩們可以穿著漂亮的衣服聚在一起，邊吃瓜果、零食邊賞月量、星星，同時互相比拼彼此的女紅技藝。

七夕還有另一個名稱叫「乞巧節」，也就是乞求心靈手巧的意思，可見當時女紅技藝對於女子來說有多重要。古代還有幾種專屬於七夕時節的小遊戲，第一種是「喜蛛應巧」，在七夕這天，女孩們會抓小蜘蛛放進屬於自己的小盒子裡，第二天看誰的蜘蛛結出最細密、最圓滿的網，就代表誰的手最巧。

不過更勁爆的是，在北宋《太平廣記》中一則唐朝時期關於織女的故事顛覆了我們的認知，文中的仙女織女其實是個風流女子，甚至不顧牛郎發現，私自下凡與一名叫郭翰的帥哥私會，郭翰更對她著迷不已，於是交織出2個凡人男子從一而終與織女的愛恨故事。而織女的行徑，在當時社會風氣開放、自由的時代，並沒有招來太多反對意見，完全顛覆後人對於牛郎織女的想像。