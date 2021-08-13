　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

織女曾「劈腿」？歷史揭密「七夕」殘酷真相：小王是個帥哥

▲▼ 牛郎與織女。（圖／翻攝自百度百科）

▲織女在歷史記載有不同的形象。（圖／翻攝自百度百科）

實習記者黃品臻／綜合報導

一年一度的七夕情人節即將來臨，作為情侶之間的代表節日之一，你已經想好怎麼度過這浪漫的一天了嗎？不過，在古代七夕其實不是屬於情人的，而是專門替未婚女子安排的聚會，而且七夕著名的女主角織女，也並非專情地只愛著牛郎！

明（14）天就是傳統的東方情人節七夕，長久以來七夕被賦予牛郎織女的美麗愛情傳說，使其成為像徵愛情的節日，因此每逢七夕節，情人們都希望像牛郎織女那樣，海枯石爛，此心不變。不過，根據東晉葛洪的《西京雜記》中記載，七夕其實並不是情人節，而是屬於未婚女子的節日，這一天這些未婚女孩們可以穿著漂亮的衣服聚在一起，邊吃瓜果、零食邊賞月量、星星，同時互相比拼彼此的女紅技藝。

七夕還有另一個名稱叫「乞巧節」，也就是乞求心靈手巧的意思，可見當時女紅技藝對於女子來說有多重要。古代還有幾種專屬於七夕時節的小遊戲，第一種是「喜蛛應巧」，在七夕這天，女孩們會抓小蜘蛛放進屬於自己的小盒子裡，第二天看誰的蜘蛛結出最細密、最圓滿的網，就代表誰的手最巧。

不過更勁爆的是，在北宋《太平廣記》中一則唐朝時期關於織女的故事顛覆了我們的認知，文中的仙女織女其實是個風流女子，甚至不顧牛郎發現，私自下凡與一名叫郭翰的帥哥私會，郭翰更對她著迷不已，於是交織出2個凡人男子從一而終與織女的愛恨故事。而織女的行徑，在當時社會風氣開放、自由的時代，並沒有招來太多反對意見，完全顛覆後人對於牛郎織女的想像。

►最夯潔齒小物在這裡

ET快訊
英系立委喊話「全民免費領5倍券」　行政院回應了
快訊／謝宜真失聯48hrs！現場再爆土石流　臨時指揮所被沖走
朋友從3樓丟手機！成大碩生「沒接到」尋找身亡　相驗死因出爐
免費領5倍券「紓困900萬人不會全納入」　排除條件曝
美國驚現「致命病毒」！4人染病2死　感染源不明
快訊／蔡昌憲當爸了！　空姐愛妻生下「小菜包」
別帶檳榔到這國家！　中國領館罕見點名「台灣同胞」：多人被捕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

織女曾「劈腿」？歷史揭密「七夕」殘酷真相：小王是個帥哥

改裝車「龍」最兇車頭燈　一發動就能噴火10米遠

道奇女球僮一撲成名！真實身分被起底　網見IG私照：戀愛了

雞肉解凍引來不速之客！他湊近一看驚見「蒼蠅悽慘下場」

東南亞猛鬼飯店！青面女鬼夜半「啃人頭」　他入住被蠱惑跳樓

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

不知道懷孕了！女會計「以為變胖」　棄嬰5萬交保：每月MC都有正常來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

莫莉聯名遭酸「只是挑顏色」氣哭正面剛網友　曾「多次陷低潮」淚訴：不是沒有感覺...

織女曾「劈腿」？歷史揭密「七夕」殘酷真相：小王是個帥哥

改裝車「龍」最兇車頭燈　一發動就能噴火10米遠

道奇女球僮一撲成名！真實身分被起底　網見IG私照：戀愛了

雞肉解凍引來不速之客！他湊近一看驚見「蒼蠅悽慘下場」

東南亞猛鬼飯店！青面女鬼夜半「啃人頭」　他入住被蠱惑跳樓

與「麟洋配」視訊遭批蹭熱度　柯文哲：希望透過兩人鼓吹羽球運動

桃機地勤確診感染源不明　北市匡列17人持續擴大篩檢中

塞奶虎斑尾巴狂勾…加賞「滿臉口水」　爸表情超苦：不給看電視嗎？

善心人王波濤今捐6千萬給彰化　等了66年終達捐贈1億8千萬目標

亞洲新灣區加持　南高雄金磚3區交易量攀升

織女曾「劈腿」？歷史揭密「七夕」殘酷真相：小王是個帥哥

MLB運彩解盤／紅人@費城人　費城讓分過盤率低推紅人受讓

統一獅拚3連勝　布雷克15日有機會登板

熱狗被挖染毒、未婚生子黑歷史！　《披荊斬棘的哥哥》爆畫面下架

重機牽出來！驚見虎色毛球「抱車幫暖胎」　超萌臉趴等他上繳罐罐

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

新奇熱門新聞

道奇女球僮一撲成名！真實身分被起底...網全戀愛了

時光旅人爆外星人今到訪地球　星際大戰將開打

明知是PS　空手指、蓮蓬乳仍瘋傳

東南亞猛鬼飯店！青面女鬼夜半「啃人頭」　他被蠱惑跳樓

雞肉解凍引來蒼蠅！他湊近一看驚見「超慘下場」

擁34公分大鵰！他蟬聯20年「世上最大陰莖」寶座

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

最兇車頭燈　發動噴火10米遠

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

日作家畫預知夢　12.5個夢境真實發生

講幹話列精神病　網路KUSO圖瘋傳

擁「2陰道＋2子宮」！她羞曝房事：都用同一邊

死去靈魂被吸！6人自曝瀕死經歷

獵捕外星人38年！前CIA探員「神祕戰利品」曝

更多熱門

相關新聞

七夕「6大禁忌」大公開！不宜行房禁穿破衣褲

七夕「6大禁忌」大公開！不宜行房禁穿破衣褲

明天就是七夕情人節了，這是一個浪漫溫馨的日子，命理大師楊登嵙教授指出，若沒有情人，可以在這天到月老廟求月下老人賜姻緣，記得告訴月老越詳細越好，這樣月老才能幫你物色適合的對象，但這天也列舉情人6大禁忌，其中最重要的是齋戒日「忌行房」，不能手指月亮，以免招來不良的影響。

不婚族擔心被掃地出門　保險專家給解方！

不婚族擔心被掃地出門　保險專家給解方！

明天七夕！4星座桃花運旺　有機會遇見真愛

明天七夕！4星座桃花運旺　有機會遇見真愛

七夕夜11點前「連結」專生旺家寶貝

七夕夜11點前「連結」專生旺家寶貝

上班族怎麼慶祝七夕　吃大餐、送禮物、去摩鐵慶祝皆上榜

上班族怎麼慶祝七夕　吃大餐、送禮物、去摩鐵慶祝皆上榜

關鍵字：

牛郎織女七夕情人節乞巧女紅技藝

讀者迴響

熱門新聞

IG見「黃鴻升私訊6字」曾莞婷痛哭

夢多點名福原愛開罵：做人不能這樣

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

Angelababy街邊熱吻小12歲賴冠霖　網一面倒看衰

康鈞尉有開房發票！旅館員工現身抓疑點

郭婞淳爆「東奧尬見姨媽來了」！還瞞教練上場

擬增906萬人「五倍券免費領」！這類人有福了

撩人夫畫面流出！許藍方：脫下來我可幫

久違愛愛…人妻「喇到一坨硬硬的」嚇壞！醫嘆：拖太久了

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

麻古茶坊「買1送1」限時6小時！

許藍方慘被聯手反殺！律師：這是投名狀

Delta一統江湖難預測！醫轟「印度神童根本汙辱科學家」

iPhone 13「芒果橙色」太亮眼！辨識度100分

更多

最夯影音

更多
狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人
正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面