PS燈打暗號「今天可以愛愛」！她氣2人秘密被前男友拍賣...網1句話點醒

▲女網友送男友的PlayStation icons light 手把按鈕造型燈，分手後被男友上網拍賣了。（圖／翻攝自Dcard）

實習記者黃品臻／綜合報導

男女朋友分手後，通常會怎麼處理前任的東西？一名女網友表示，她看到送前男友的禮物，和兩人交往時的秘密暗號，都被放上拍賣平台出售，讓她覺得又氣又難過，感覺多年的感情也被拍賣了。

原PO在論壇Dcard上以「跟前男友5年的感情，被放上拍賣了」為題發文，表示自己辛苦存錢送給前男友的「PlayStation造型燈」，被放到網路上拍賣，甚至拍賣文案當中還將兩人交往期間用造型燈創造的秘密暗號鉅細靡遺地寫了出來。

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女網友寫道，「三種變換模式約定了全亮是今天可以一起吃晚餐， 依序亮是今晚會加班，放音樂隨音樂亮是六日休假一起出去玩吧！ 如果燈沒亮就表示有人不開心了， 在O放上模型表示是可以愛愛的日子， 在X放上模型表示生理期， 這都是我們之間的暗號…」。

女網友坦言，「說真得這個燈也不是多貴重的東西，也已經分手快半年， 但看到當時精心準備的PS燈被拿出來拍賣，約定的暗號又被放上文案， 真的覺得又氣又難過…有種我們多年來的感情也被放上了拍賣」。她責備自己為何突然想在情人節再買一組PS燈放在房間，才會在拍賣網站看到前男友出售PS燈的資訊，詢問網友們「如果是你們的話會怎麼安慰自己呢？」

貼文一出立即引發熱議，有許多網友提醒原PO，既然東西已經送人，對方就有權決定如何處理，「送了就是他的東西了，既然不是很貴重就不要太在意了」、「不是分手了嗎？送了就是他的了，要幹嘛都不干你的事啊」、「別想太多啦，送他就是他的了，想怎麼處理都是他的事情，就讓他去吧」、「分手了對方想怎麼處理都是他的選擇」。

也有網友提出另類想法，要原PO乾脆把PS燈買回來，「把它買回來，順便讓他知道是你」、「是我會選擇下標買回來，回憶是不容許隨便踐踏的」、「我會買回來XD純粹只是覺得這個燈很難買了，而且看他那樣敘述感覺用途也蠻多哈哈哈」、「我也是很念舊的人，是我的話我會買回來然後把他收起來」。

還有網友安慰原PO，可以換個角度思考，「換個角度思考的話，對方的現任女友一定很討厭那個燈，覺得是前女友送的東西，怎麼可能忍受前女友的影子一直存在男友的生活中」、「如果我是他現任也沒辦法接受」、「他很棒啊！會把前女友送的東西處理掉，為現任女友感到開心，你要懂得換位思考，相信現在你是現任的話，也會希望他這麼做的」。