明天七夕！「4星座」桃花運旺　月老加持有機會遇見真愛

▲4星座有機會遇到真愛來敲門。（圖／取自pakutaso網站）

實習記者黃品臻／綜合報導

七夕情人節就在明天（14日），身邊還沒有伴沒關係！星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團點名「4星座」，受到愛神加持，有機會在七夕過後遇見真愛。

Top4處女座

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金星落入處女座，七夕能受到金星維娜斯愛的女神所擁護，顯示本命宮易有桃花落入。小孟老師建議，「七夕趕快拜一下月老還能受到月老更多加持，讓你的桃花朵朵開。」

Top3射手座

婚神星進入射手座本命宮，顯示單身射手座易有真愛出現，建議不妨趁著七夕晚上07點07分（陰月陰日陰時）朝向夜空許願，祈許真愛降臨，接著有任何相親都要去，說不定會遇見真愛 。

▲射手座的人可向夜空許願，有機會遇見真愛。（圖／取自免費圖庫pexels）

Top2獅子座

婚神星進入獅子座戀愛宮位，顯示獅子座容易在七夕後遇見紅鸞心動的桃花。小孟老師建議，「可以在鬼月初六跨初七晚上12：00，用一張紅紙畫上兩個人寫下你的姓名生日放到床下睡，再透過不同管道認識朋友，就有機會出現真愛。」

Top1金牛座

天王星進入本命宮，加上金星水星火星三星匯聚戀愛宮，顯示金牛座戀愛能量噴發，建議在七夕當天放4條紅線在床的左邊，8條紅線在右邊，愛神就會從4面8方幫你找愛人，讓你快速遇到砰然心動的對象。