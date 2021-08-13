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七夕夜11點前「連結」專生旺家寶貝　錯過要再等這2天

記者唐詠絮／彰化報導

明天正巧是農曆7夕，民俗大師廖大乙表示，農曆七月是極陰月，想生小孩的可以在明天下午申時(5點到7點)，用一碗麻油燒酒雞拜床母，夫妻再合吃，記得晚上11點子時前上床「連結」，明年端午節恰巧可以生個虎子或虎女，非常旺家，若明天來不及也可以選擇農曆14日或是農曆21日，都是生小孩的好日子。

▲七夕適合「連結」。（示意圖／pixabay）

▲七夕適合「連結」。（示意圖／pixabay）

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雖然今年正逢極陰年，7月雖說是極陰月，廖大乙說，只要不違悖常倫就可以平安度過，尤其現在久婚不孕夫妻非常多，可以利用明天七夕情人節，也是也是牛郎織女相會的日子，也是七星娘娘生日，可以煮一碗燒酒雞，在下午5點至7點要請床頭母做主，久婚不孕者非常有效，也可以在農曆7月14日或是21日，都可以這樣做。

廖大乙還說了一個很重要的眉角跟撇步，「呷雞做家伙」，若是想要祈求生女兒，最好買母雞肉，祈求生兒子則買公雞，將煮好的燒酒雞分別放在床的右邊及左邊，拜床頭母時，不需要點香，只需雙手合十祈求，拜完後夫妻共用一碗，感情才不會散，尤其今年的七夕至明年的端午節，明年是2022年，年運將會萬箭齊發，明年剛好生一個虎子或虎女非常旺盛。

往年只要逢虎年，新生兒都會減少，尤其民間信仰習俗，對虎非常忌諱，甚至新婚屬虎也不能進新房，廖大乙對此提醒民眾，像馬英九、陳水扁、郭台銘都屬虎，真的不要迷信，今年陰年又逢7月陰月，正逢雙陰必有一正，物極必會反，久婚不孕者照做一定會有喜事發生，若是屬馬或是屬鼠的夫妻，農曆７月正好是正沖、偏沖月，就比較不適合。

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