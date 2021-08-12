晴時多雲偶陣雨　台南巡路補坑洞使命必達！

▲台南市工務局據報立刻出動工班及機具、冷料前往中華西路巡路補坑洞，迅速修復使命必達。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

根據天氣預報，本週仍是「西南風降雨環境」，連續陰霾的天氣變成「晴時多雲偶陣雨」形態，台南市政府12日接到民眾通報指出，中華西路（健康路到永華路），因下雨關係出現許多路面坑洞，工務局據報立刻出動工班及機具、冷料前往中華西路巡路補坑洞，迅速修復使命必達。

工務局表示，日前西南氣流挾帶大量水氣，豪大雨連續狂炸南台灣，台南市道路、樹木都受到侵襲產生坑洞、樹伏的災情，除接獲通報立即搶災危機處理外，工務大隊人員也犧牲假期節日，分組前往重要道路巡視，發現坑洞馬上填補冷料，維護民眾通行安全。

目前颱風遠離，惟天氣仍處不穩定狀態，偶而還是一陣陣下雨，雖然雨勢不大，但前陣子連續豪大雨已讓地面都飽含水份，因此儘管下小雨，加上交通頻繁壓馬路，還是陸續壓出一些坑洞。

市府努力推動路平專案，市長黃偉哲一再要求道路品質要「更好」，工務局戮力以赴，多年來每遇颱風豪大雨，道路被炸出坑洞的情況已逐漸減少，路平專案的執行已明顯見效；不過，工務局強調，路平的目標是一條長遠的路，會永續做下去。

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