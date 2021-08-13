屏東客家婚禮即起報名　好禮加碼贈住宿券＋婚紗攝影

▲屏縣府今年特別規劃「六堆300 百年好合」婚禮活動即日起報名 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東集團婚禮開始報名囉！縣府今年特別規劃「六堆300 百年好合」婚禮活動，將於10月16日在屏東縣民公園隆重登場，預計邀請30對新人步上紅毯，一系列精彩活動讓大家見證屬於新人們的幸福。

縣長潘孟安為了展現南台灣的熱情及活力，13日在縣府舉辦的記者會上，更加碼再贈送墾丁福華雙人住宿券以及婚紗攝影，為新人們帶來屏東滿滿的祝福。

潘縣長說，今年適逢六堆300慶典，配合系列客家活動，將活動地點選在近來國際舞台上得獎頻頻的屏東縣民公園舉辦，推出別具文化傳承跟客家特色的「六堆300 百年好合」婚禮活動，活動當天現場有客家婚慶古禮的元素佈置外，也安排具有祝福意義的盤花藝術，並邀請鄉親朋友參加千人盤花創作體驗，送給現場的新人送上最深的祝福。

為了讓新人情定六堆，與親友及貴賓們留下最珍貴的回憶，今年特別結合客家古禮元素、盤花體驗，讓參與的親友一同見證並賦予新人最誠摯的祝福。希望佳偶們愛在六堆，永浴愛河。

屏東集團婚禮自即日起開放報名至額滿為止，限額30對，只要在屏東縣設籍或就業的準新人皆可報名參加，歡迎有興趣的未婚朋友趕快報名，將會享受到最隆重又浪漫的婚禮，相關活動內容歡迎洽詢7320415#3134，或至屏東縣政府民政處網站查詢。

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