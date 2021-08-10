疫情解封搶先當自然偵探！瑞穗紅葉溪生態探險　13日開放報名

▲活動全程在戶外，由講師帶領踏入紅葉溪，感受溪流的生命力。（圖／花蓮林管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮瑞穗生態教育館，將於8月28日上午8時30分舉辦『紅葉溪自然觀察－生態偵探溪流探險』活動，由環境教育講師帶領學員走進擁有豐富生物多樣性的紅葉溪，認識溪流環境周圍的自然生態。



花蓮林管處表示，為防範疫情避免在封閉的室內空間活動，本活動全程在戶外，有透過動物小精靈等活潑有趣的自然觀察遊戲，還有紅葉溪流生態偵探與淨溪的體驗活動，歡迎親子一同開啟生態之眼，認識溪流環境。

▲認識並觀察魚、蝦、水生昆蟲等各種溪流生物。



紅葉溪裡有許多魚、青蛙、水棲昆蟲與鳥類在這裡生活著，其中有種特別的魚類名為「日本禿頭鯊」，是一種洄游鰕虎，其返鄉之旅充滿各種挑戰，活動將帶領一起走入紅葉溪裡認識日本禿頭鯊，從寓教於樂的生態探險活動中，提升對自然環境的認識與關懷，喚起保育行動，共同守護台灣生態環境。



活動將於8月13日（五）中午12點開放網路及電話報名。優惠價150元/人（含保險、講師等費用）。詳細資訊歡迎至瑞穗生態教育館臉書粉絲專頁瀏覽，或洽報名專線03-8876631（洽詢時間：三至日，上午9點至下午5點）。



因應新冠肺炎疫情，請配合維持社交距離，並全程配戴口罩，實施實聯制及體溫控管，共同維護彼此的健康安全。

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