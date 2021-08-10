　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

疫情解封搶先當自然偵探！瑞穗紅葉溪生態探險　13日開放報名

▲活動全程在戶外，由講師帶領踏入紅葉溪，感受溪流的生命力。（圖／花蓮林管處提供，下同）

活動全程在戶外，由講師帶領踏入紅葉溪，感受溪流的生命力。（圖／花蓮林管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮瑞穗生態教育館，將於8月28日上午8時30分舉辦『紅葉溪自然觀察－生態偵探溪流探險』活動，由環境教育講師帶領學員走進擁有豐富生物多樣性的紅葉溪，認識溪流環境周圍的自然生態。
 
花蓮林管處表示，為防範疫情避免在封閉的室內空間活動，本活動全程在戶外，有透過動物小精靈等活潑有趣的自然觀察遊戲，還有紅葉溪流生態偵探與淨溪的體驗活動，歡迎親子一同開啟生態之眼，認識溪流環境。

▲活動全程在戶外，由講師帶領踏入紅葉溪，感受溪流的生命力。（圖／花蓮林管處提供，下同）

認識並觀察魚、蝦、水生昆蟲等各種溪流生物。
 
紅葉溪裡有許多魚、青蛙、水棲昆蟲與鳥類在這裡生活著，其中有種特別的魚類名為「日本禿頭鯊」，是一種洄游鰕虎，其返鄉之旅充滿各種挑戰，活動將帶領一起走入紅葉溪裡認識日本禿頭鯊，從寓教於樂的生態探險活動中，提升對自然環境的認識與關懷，喚起保育行動，共同守護台灣生態環境。
 
活動將於8月13日（五）中午12點開放網路及電話報名。優惠價150元/人（含保險、講師等費用）。詳細資訊歡迎至瑞穗生態教育館臉書粉絲專頁瀏覽，或洽報名專線03-8876631（洽詢時間：三至日，上午9點至下午5點）。
 
因應新冠肺炎疫情，請配合維持社交距離，並全程配戴口罩，實施實聯制及體溫控管，共同維護彼此的健康安全。

►腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
割喉殘殺按摩妹「砍17刀幾乎斷頸」！　恐怖外送員今遭起訴
快訊／永和爆不明感染源　侯友宜急喊：這區市民出來擴大篩檢
他存款523萬遭盜領光光　法院認證台銀、郵局有疏失
Paul開夜店「小17歲女大生醉到吐」　帶回家照顧5年後變老
狠男縱火燒死小30歲按摩嫩妹　確定逃死！無期徒刑定讞
遭批「性生活一定很亂」許藍方怒了！　曝性慾如食慾：為何忽視
快訊／北市大直橋「驚見男浮屍」！　輕艇選手急划上岸報警
莫德納、BNT「Delta防護力」誰比較強？　最新研究出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

慈濟捐助嘉義縣弱勢戶生活物資　1500份物資已完成發送

游泳池等場館開放　鄭文燦：若未完成防疫指引可能延後

二級警戒延長至23日　屏東縣萬丹游泳池+各鄉鎮運動設施開放

蔡英文南下嘉義視察災損：水資源及水環境建設能加速進行

宜蘭加碼獎勵優異奥運國手　李智凱100萬、林昀儒60萬

疫情解封搶先當自然偵探！瑞穗紅葉溪生態探險　13日開放報名

熱氣球繫留體驗首登場！凱蒂貓超萌...台東限定不用人擠人

疫情下不中斷的鷄籠中元祭　百年文化品牌迎來嶄新面貌

總統蔡英文花生田勘災　雲林縣長張麗善遞「四大訴求替提案書」

桃園千葉締結友好城市五週年　「積木畫」展現相連友誼之橋

梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

把拔打你怎辦？萌弟塞奶神回應　表情到位愛心爆擊：我愛你餒❤

坤達對決戴資穎「羽球20宮格挑戰」　超強擊球準度她驚：跟我一樣等級！

剛出獄5天！台中男美工刀搶銀行　挾持女行員「想回去坐牢跟30萬」

手殘也會做！自製超夯拉錢蛋糕　「機關簡單、只花1hr」輕鬆又省時

慈濟捐助嘉義縣弱勢戶生活物資　1500份物資已完成發送

游泳池等場館開放　鄭文燦：若未完成防疫指引可能延後

二級警戒延長至23日　屏東縣萬丹游泳池+各鄉鎮運動設施開放

蔡英文南下嘉義視察災損：水資源及水環境建設能加速進行

宜蘭加碼獎勵優異奥運國手　李智凱100萬、林昀儒60萬

疫情解封搶先當自然偵探！瑞穗紅葉溪生態探險　13日開放報名

熱氣球繫留體驗首登場！凱蒂貓超萌...台東限定不用人擠人

疫情下不中斷的鷄籠中元祭　百年文化品牌迎來嶄新面貌

總統蔡英文花生田勘災　雲林縣長張麗善遞「四大訴求替提案書」

桃園千葉締結友好城市五週年　「積木畫」展現相連友誼之橋

連漲7天！大台北批發菜價「飆至48.7元」　再創今年新高

2坪房間「想裝吊扇燈」怕壓迫！過來人推這2款：不占空間

林鄭：支持將《反外國制裁法》納基本法　透過本地立法程序實施

裝潢拆一半翻到「磚塊厚」千鈔　老實男愣3秒！網歪樓：有放頭髮嗎

慈濟捐助嘉義縣弱勢戶生活物資　1500份物資已完成發送

游泳池等場館開放　鄭文燦：若未完成防疫指引可能延後

甜瓜曝詹皇「招攬內容」帶奪冠決心入湖人　陣容太老？他笑著回應

驚悚畫面曝！砂石車撞騎士摔水溝不治　駕駛叫同事移車還裝目擊者

檢方緊咬非法打牛奶針　河正宇一身黑出庭認罪：刺骨後悔著

70歲婦離奇失蹤2個月！　警闖入地下室震驚「被封屍在水泥牆內」

爆乳女王三點黑星露出！掌鏡人「警察身份」遭起底　慘被記大過

地方熱門新聞

即／台南囂張「野馬」逆向狂飆　人抓到了

高雄晚間再宣布8/10「3個里」停班停課

桃公園球場、遊樂設施　16日陸續開放

玉山公園開放部分生態保護區營地路線

桃園千葉締結五週年　積木畫現友誼

新北金牌農村推認養農場守護犬

總統勘災　張麗善遞「四大訴求替提案書」

嘉義移民署提醒外來人口記得延期

台南抽水站及滯洪池發揮功效

桃園23男女看夜景遭開單　衛生局一查不罰了

媒合傳統商店設回收站　雲林效能月增189公斤

鷄籠中元祭百年文化迎來嶄新面貌

防堵Delta　桃園防疫旅館設巡迴採檢站

桃園泳池10日起開放　下水外須全程戴口罩

更多熱門

相關新聞

玉山公園開放部分生態保護區營地路線

玉山公園開放部分生態保護區營地路線

全國第二級疫情警戒延長至8月23日，玉山國家公園管理處宣布自明（10）日起，分階段適度開放部分生態保護區內的單日往返登山活動，部分營地路線也將開放，但非同住親友以1人1帳為原則，餐飲時不同帳共食、須在戶外通風處維持社交距離下分散用餐，且屬三密（密切接觸、密閉、密度高）空間的山屋仍持續關閉。

南投縣長：10月初決定茶博燈會是否舉辦

南投縣長：10月初決定茶博燈會是否舉辦

稽查瑜珈教室　美籍師氣音說這句挨告

稽查瑜珈教室　美籍師氣音說這句挨告

彰化明起開放泳池　非游泳時須戴口罩　

彰化明起開放泳池　非游泳時須戴口罩　

命理師警告「病符星未離開」：疫情恐有回馬槍

命理師警告「病符星未離開」：疫情恐有回馬槍

關鍵字：

疫情解封自然偵探瑞穗紅葉溪生態探險1網路報名

讀者迴響

熱門新聞

最美博士許藍方驚爆不倫戀！私訊裸照上摩鐵

許藍方不倫「鹹濕對話」曝　主動撩人夫：今天一直濕濕

他半夜腹痛！X光驚見「30公分塞爆肛」　醫崩潰：還在動耶

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

他開夜店「小17歲女大生醉到吐」！帶回家5年後變老婆

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

最美性博士爆「3天王級大咖」求愛！

最美博士許藍方爆「吳宗憲追求我」！他親自回嗆

東奧馬王「聖男孩」害女選手痛哭　下場曝光

台中餐飲業半年倒513家　頭家嘆：「操白粉的心、收白菜的錢」

捲入許藍方不倫風波！　曾國城認了「我們很熟」！

醫：莫德納4周內沒打第二劑！有感染風險

正宮抓包「最美博士」不倫鐵證　許藍方冷回4字讓她氣炸提告

「樓鳳女神」就是她！老司機開群發車享免費砲

天才少年林昀儒榮登奧運閉幕片

更多

最夯影音

更多
梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...

梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...
世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面