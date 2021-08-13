統神爸媽都老師「離婚3次結婚4次」　原因極扯！兒看衰：病得不輕

▲張葦航爆料，爸媽離婚三次，卻又因報稅又再結婚四次！（圖／翻攝亞洲統神張嘉航）



網搜小組／劉維榛報導

統神的哥哥張葦航今（12）日在YouTube「鼻地大師國動-張葦航」表示，日前滑PTT八卦板時，看到有網友拋問，「37歲沒交過男友，那種老師要不要收？」下秒，張葦航反應超激動回應，「人家說老師在婚友市場超搶手，我跟你講，千萬別娶老師」，他甚至斷言，37歲沒交過男友的老師，「100%都有病！」

彷彿是過來人般似的，張葦航認真分析，「兩個老師結婚，離婚率高到不行」，原因是兩人無法相處，假設男方在外上班，在人際關係上有磨練過，回家面對老婆行為跳針，或許男方還可以接受，「但一個男老師遇到一個女老師，如果兩個一起跳針，那個家是撐不住的！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

當下，一名網友線上反問張葦航「你爸媽沒離婚太幸福了」，下秒張葦航忍不住爆粗口「哇靠」，他接著自爆「我爸媽離了又結，結了又離，X的離婚三次，更猛！」

▲張葦航引戰，兩個老師根本不配結婚！（圖／翻攝「鼻地大師國動-張葦航」YouTube）



張葦航緩緩道來，從小看著爸媽吵架就嗆離婚，殊不知過一陣子，某一方會出聲「欸要報稅了再結回來」、「要扶養親人了，要再結回來」或「要減稅再結回來」。原來統神與張葦航的爸媽就是「老師的雙組合」，張葦航重話勸世，「有沒有看到，兩個老師，肯定病得不輕。」

張葦航看著爸媽把結婚、離婚當兒戲，他既無奈又感慨，一件事可能有對錯，可是當兩夫妻都是老師時，「就是沒有人會認錯」，隨即就會上演互罵的戲碼，「那種家庭不離婚，那才是奇蹟...老師就是會硬幹到底，兩個老師根本不配結婚！」

最後，張葦航也打破眾人既有印象，會認為老師結婚，生活步調很近，看似完美全配，但他們身上因為散發「你不能挑戰我」的氣息與權威，一旦真的去挑戰，下場就是被電爆。

爸媽超狂的婚姻人生，也引發PTT鄉民看傻直呼，「可以這樣離了又結，結了又離嗎？而且爸媽都是老師，不就可以瘋狂請婚假？統神家會不會太狂了啊？有人比他爸媽還屌的嗎？」

底下網友熱議，「一家都是戲」、「不會這樣無聊吧，為了報稅」、「結了又離又結又離，這樣要我怎麼教小孩」、「大驚小怪，還有人剛登記就離婚」、「就婚姻界方唐鏡阿，我結了又離了，打我啊笨蛋」、「以前老師素質很差，小時侯不都一堆」、「鬧劇型婚姻，有病」。