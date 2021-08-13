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國民黨再提「憲法九二」新論述　唐永紅：大陸不會接受

▲▼江啟臣兩岸關係主張。圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

▲江啟臣兩岸關係主張。圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

記者任以芳／北京報導

國民黨現任主席江啟臣尋求連任，近日在中常會拋出「憲法九二」的兩岸論述，延續馬前總統「不統、不武、不獨」和平方案。 《ETtoday新聞雲》記者訪問多位知名大陸學者一致認為，江啟臣的「憲法九二」與大陸認知的「九二共識」有很大差距。廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅教授受訪時也指出，國民黨及江啓臣可以在台灣講「憲法九二」，如果試圖以之作為兩岸或兩黨之間的對話、交流、合作的政治基礎和前提條件，大陸方面是不會接受的。

江啓臣去年就拋出「憲法九二」論述想法，昨又進一步闡述4點主張，「以人為本的兩岸關係」、「憲法九二重建民眾信賴」、「和平行動方案」以及「發起兩岸前途國是論壇」，盼展開跨世代、跨階層、和跨黨派的有意義對話。並且強調，必須正視、承認中華民國的存在，兩岸才有「九二共識」。

▲▼廈大台灣研究中心副主任唐永紅 。（圖／記者任以芳攝）

▲廈大台灣研究中心副主任唐永紅 。（圖／記者任以芳攝）

針對江啟臣「憲法九二」，唐永紅首先表示，當年延續至今的「九二共識」是兩岸基於都認同兩岸同屬一個國家，並願意推進國家統一，但在各自法規框架下不能相互承認的情況下，為了讓兩岸雙方有對話、交流、合作的政治基礎而達成的共識。1992年8月1日，李登輝時代的「國家統一委員會」提出「九二共識」，並且由李登輝親自裁示通過。

唐永紅說，當年兩岸好不容易達成創造性模糊的「九二共識」，就是為了不要相互承認，但認同兩岸同屬於一個國家，名稱暫時不去爭論。這是共識部分。至於「各表」正是當年兩岸的分歧之處，並不是「九二共識」的一部分。

唐永紅進一步指出，國民黨選舉失敗後錯誤歸因，認為堅持「九二共識」不利於其選舉，於是打著順應「一中一國」、「一中一台」的民意認同的旗幟，「拿香跟拜」，失去對兩岸關係的中心思想。因此，江啟臣才提出必須正視、承認中華民國的存在，才有「九二共識」。也就是企圖把「各表」也作為兩岸共識。這就是「憲法九二」表述的實質內涵。

唐永紅強調，這實際上已違背「九二共識」精神，和當初講的內涵不一致，大陸方面更不會接受。

▲▼上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯。（圖／記者陳政錄攝）

上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯接受《ETtoday新聞雲》記者訪問也表示，國民黨現在關鍵的問題必須理清「九二共識」內涵，因為在兩岸關係上，大陸多次表明的立場非常明確，就是「九二共識」、「一個中國的原則」。

包承柯指出，江啓臣擔任國民黨主席的期間，針對「九二共識」加了很多定義，但有很多定義是不必要的。至於，朱立倫也簡單提到「九二共識」，如果是這樣模糊情況，對於兩岸之間有很多的問題或推進無法解決。

▲▼韓國瑜支持者聚集在國民黨中央黨部外。（圖／記者湯興漢攝）

▲外界觀望，國民黨能否以「憲法九二」贏得民心認同。（圖／記者湯興漢攝）

中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國則指出，江啟臣希望以「憲法九二」的說法來彰顯國民黨對「九二共識」的態度。也就是說，國民黨堅持「九二共識」在台灣方面的法理基礎是中華民國憲法，其核心意涵是「一中各表」。

龐建國認為，在肯認一個中國和追求國家統一的同時，同時彰顯捍衛中華民國的意涵，比較不會被綠營人士曲解抹紅、亂扣帽子。如果宣傳得宜，有機會讓「九二共識」再次成為台灣社會青睞的選項，讓國民黨再次贏得台灣民眾的託付。
 

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