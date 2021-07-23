民調國族認同感創新高　許智傑：國民黨莫再死守九二共識

▲民進黨立委許智傑。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

政大選舉研究中心日前公布最新民調，在「台灣民眾統獨立場趨勢」上，有25.8％民眾表示偏向獨立，創下政大選研中心自1994年進行民調以來新高數值。民進黨立委許智傑23日表示，這顯示出台灣人的國族認同感愈來愈高，國民黨不要再死守九二共識和統一中國的大夢了。

根據政大選研中心20日最新民調資料顯示，對於統獨立場，28.2%民眾表示維持現狀再決定、27.5％表示應永遠維持現狀、25.8%表示偏向獨立，另有5.7％偏向統一、5.9％無反應、5.6％儘快獨立，1.5％儘快統一。

倘若觀察歷年民調趨勢，自2018年之後，表態「偏向獨立」的民眾每年均增加，2018年僅有15.1％民眾表示偏向獨立、2019年增至21.8%，去年有25.5%表態偏向獨立，今年則來到25.8%新高。

在台灣民眾的政黨偏好上，選研中心6月最新民調顯示，民進黨支持度從去年6月的34％降至31.4％，但仍為所有政黨之首；國民黨支持度從17％上升至18.7％，多了1%支持度；民眾黨則從原先的4.9％跌至4.3％，與國民黨的差距越來越大。

許智傑上午接受訪問時表示，台灣人國族認同感愈來愈高，外部是中共和中國國家主席習近平打壓香港民主讓國人唾棄，內部則是總統蔡英文證明台灣可以走向全世界，他認為，國民黨應該跟隨民意，不要死守九二共識和統一中國的大夢了。

民進黨立委陳亭妃也說，認同自己是台灣人的比例愈來愈高，甚至要認同台灣獨立的，也已經創了歷史新高，所以在這樣的前提之下，表示中國所有的打壓，不管是疫苗、共機繞台，所做的一切動作，違反所有民主程序，甚至用威權壓制香港的議題、維吾爾族的議題等等，這些都是讓台灣人民無法接受，也更加強了台灣人民對自己國家的認同感，還有認為台灣要偏向獨立這樣的一個選項。