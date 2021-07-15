台灣年輕人是無辜的！ 郁慕明：去中國化、台獨份子才是最大禍害

▲新黨前主席郁慕明出席上海舉行的兩岸交流活動。（圖／翻攝上觀新聞）

記者魏有德／綜合報導

新黨前主席郁慕明今（15）日在上海出席活動時，針對兩岸關係及台灣年輕人現狀提出看法，他表示，從上世紀90年代開始，台灣教科書開始去中國化，製造天然獨，「這些年輕人是無辜的，台灣教科書中的台灣人是中國人、兩岸一家親觀點是那麼單薄，台獨份子、外國勢力才是最大禍害。」

《上觀新聞》報導，在郁慕明看來，實現中華民族的偉大復興，是中華民族的共同願望，先決條件就是國家統一。郁慕明在發言時提到，期待兩岸可以融合發展，促進文化交流，在交流中促進兩岸同胞的心靈交流，「希望在九二共識的基礎下可以實現和平統一，我們不希望改變統一的方式。」

郁慕明此前飛往上海，隔離結束後隨即接種第一劑疫苗，他於15日出席「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」時指出，從上世紀90年代起往來滬台兩地，「看到上海有很多項目在動工，上海的發展是大陸同胞追求理想、實現目標的最好見證。」

郁慕明強調，「青年是我們未來希望。青年人有擔當，是我們所期盼的，也是我們努力推動的；希望兩岸青年能肩負瞭解、傳承中華文化的責任，能擔任民族復興的歷史責任。」