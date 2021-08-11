江啟臣拋「憲法九二」　不統、不獨、不武確保台海和平穩定

▲國民黨主席江啟臣。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨今（11日）開中常會，主席江啟臣在會中提出「憲法九二、重建互信」，他說有信心「憲法九二」的說法，可以讓原汁原味、求同存異的九二共識，繼續成為台灣民眾的主要選項，維持不統、不獨、不武，確保台海和平穩定。



江啟臣說明，過去兩岸曾有和平穩定發展的榮景，九二共識至為關鍵。然而，隨著2019年一系列事態發展，台灣社會對九二共識有了較多的誤解，很多支持者希望國民黨把兩岸政策講清楚。

江啟臣說，他上任後，經過半年的努力與磨合，提出「基於中華民國憲法的九二共識」，有人把它稱為「憲法九二」，從當初我方主張的憲政基礎，說明九二共識既清晰又模糊的特性如何讓兩岸願意溝通互動，又能凸顯中華民國存在的事實。



他強調，在國民黨全體的努力下，各界對九二共識的理解與信任正逐步恢復，他有信心「憲法九二」的說法，可以讓原汁原味、求同存異的九二共識繼續成為台灣民眾的主要選項，可以讓國民黨再次贏得台灣民眾的託付，並穩定兩岸關係的發展。

針對「憲法九二」，江啟臣進一步表示，在九二共識的基礎上，馬英九政府時期主張在中華民國憲法架構下維持中共不統、台灣不獨、兩岸不武，亦即「不統、不獨、不武」的現狀，有效確保台海和平穩定，獲得近八成民眾支持。



江啟臣主張，要回到「不統、不獨、不武」的和平狀態，國民黨應致力於兩項社會工程。一是和大陸社會對話，拉近兩岸民心距離，扭轉武統浪潮；一是重振台灣的中華歷史文化教育，保障兩岸民間交往，增強「和」的力量，消弭「獨」的衝撞。通過這兩項社會工程，為台海重返和平奠定厚實基礎，是國民黨要儘速展開的和平行動方案。

▼國民黨舉行「飛虎八十暨中美合作紀念展揭幕儀式」 。（圖／記者屠惠剛攝）