第6天零確診！65歲以上接種率73%　彰化選高端近5萬人　

▲彰化縣首波勾選高端民眾有49,363人。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣今天持續第6天零確診，但有北部確診者到田尾公路花園足跡，同時也公布8月7日預約平台統計，包括單選高端及複選疫苗含高端的就有近5萬人，衛生局長葉彥伯提醒，第六輪接種高端疫苗，意願登記將於13日中午12點結算，預定施打日期從8月23日至29日止，並視疫苗供應期程調整接種場次。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日下午宣布已經有超過110萬人願意打高端，8月7日預約平台彰化縣單選高端疫苗有8,121人，複選疫苗含高端者有41,242人，65歲以上人口有162,589人已經接種疫苗，接種率高達73.16%。

▲彰化縣連續第6天零確診。（圖／記者唐詠絮攝）

葉彥伯對此表示，但仍有二林、芳苑及大城3鄉鎮未達標，將以第5期莫德納疫苗餘劑，通知這3鄉鎮的衛生所、公所及村里長協助主動通知為65歲以上長者施打疫苗。

另外依據彰化縣衛生局統計今年7月20日到8月11日前往縣內快篩諮詢站請求協助的職業類別以教育類，以補習班及才藝班工作人員及老師為最多有676人次，其次是運動類，健身中心的老師及人員有56人次，各類合計有1,349人，均為陰性。

▲彰化縣有3鄉鎮施打疫苗未達標。（圖／記者唐詠絮攝）

葉彥伯指出，這些主要未接種疫苗，有的是到超商買了快篩劑卻不知道怎麼正確使用，都到快篩站尋求協助，同時也必須開立快篩陰性證明文件。衛生局目前也提供免費快篩試劑給住宿型長照機構訪客，提供一次免費試劑，以同一住民以一名家屬為限。

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