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熟女要滙款救美國男友　警一句話戳破騙術

▲綁馬尾熟女臨櫃滙款3000美金欲救來台看她卻遭扣押美國網友。（圖／桃園警分局提供）

▲綁馬尾熟女臨櫃滙款3000美金欲救來台看她卻遭扣押美國網友。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

36歲楊姓女子12日到銀行欲滙款3000美金給來台看她卻被扣押的美國網友，楊女深信男網友是因她深陷囹圄應該負道義責任，所以向親友借錢滙保釋金救他，據報員警則以人在台灣卻又滙款至國外帳戶等不合理及矛盾，終於說服被害人放棄匯款的念頭。另外桃園警察分局與金融機構聯合阻詐，從七月迄今已阻詐成功19件攔滙逾1000萬元。

▲員警舉諸多不合理關鍵，成功阻止被害人滙款。（圖／桃園警分局提供）

▲員警舉諸多不合理關鍵，成功阻止被害人滙款。（圖／桃園警分局提供）

桃園分局景福派出所警員林佑儒、吳宇恆及陳翰莛昨日下午接獲轄區銀行職員通報，有民眾疑似遭詐騙欲匯款，且不願接受勸導，請員警到場協助處理。員警立即趕抵了解，楊姓被害女子表示，只是單純要匯款美金3千元(折合新台幣8萬3千餘元)借給友人，經詳細詢問，她表示，其實是美國友人持旅遊簽證來台，卻因為要來找她｢違反｣了旅遊規定遭中部的警察扣押，必須繳交保釋金。

▲桃園分局與金融機構合作，不到1.5個月阻詐成功19件，挽救民眾逾千萬元。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園分局與金融機構合作，不到1.5個月阻詐成功19件，挽救民眾逾千萬元。（圖／桃園警分局提供）

楊女覺得是自己害友人身陷囹圄應該負道義責任，所以向親友借來這筆錢打算要匯給友人，員警立即指出其友人遭扣押之理由、人在台灣卻指示匯款到國外帳戶等諸多不合理及矛盾的關鍵，終於說服被害人放棄匯款的念頭。

近日桃園警方密集與轄內金融機構聯繫協調，希望加強民眾臨櫃可疑提款或匯款的「關懷提問」工作，在警方與金融機構行員聯手之下幫民眾守住荷包，七月阻詐成功10件（490萬3221元），八月至今有9件（557萬9000元），同時對於有具體有功人員，警方特別頒獎感謝金融機構人員。

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