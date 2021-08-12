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不滿五倍券！　藍青年踢館行政院：蔡英文13年前反對消費券

▲▼國民黨青年前往行政院前抗議，呼籲行政院長蘇貞昌將五倍券之政策收回，改發現金紓困,田方倫(右二)丶楊植斗(右一)丶張煥霖(右三)。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨青年前往行政院前抗議，呼籲行政院長蘇貞昌將五倍券之政策收回，改發現金紓困（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨青年軍團田方倫、張煥霖、楊植斗，今（12日）到行政院遞交陳情書，抗議蔡政府不願傾聽民意強推五倍券，並高喊「紓困發現金，救急也救窮」的口號，認為讓人民領到現金，才能真正給予民眾實質幫助。

國民黨青年引述《蘋果日報》、《TVBS》等媒體民調，指有8成、9成以上的民意，都支持發現金，而非發五倍券，因此呼籲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌比照美國、日本、新加坡與香港，體恤百姓，停止五倍券的規劃，直接發放紓困現金。

田方倫表示，他們今天會到行政院抗議，就是因為行政院已拍板定案要發放五倍券，但媒體民調顯示，絕大多數的民意都支持發現金，「生吃都不夠，還要曬乾」，因此他們要求立刻停止五倍券。

田方倫更指，蘇貞昌、蔡英文13年前是怎麼反對消費券的，當年的蔡英文與當時擔任民進黨文宣部主任的桃園市長鄭文燦現在都位居廟堂之高，跟人民的距離說多遠就有多遠。

田方倫痛批，過去蔡英文還說，他們是最會溝通的政府，請問蘇貞昌有跟在野黨溝通嗎？有跟民間溝通嗎？蘇貞昌唯一的一次溝通，就只有進到總統府去跟蔡英文溝通。

▲▼國民黨青年前往行政院前抗議，呼籲行政院長蘇貞昌將五倍券之政策收回，改發現金紓困,田方倫(左二)丶楊植斗(右二)丶張煥霖(左)。（圖／記者李毓康攝）

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五倍券國民黨蘇貞昌行政院

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