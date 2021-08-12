卓伯源領表選黨主席　連嗆3次「朱立倫最想選總統」

▲卓伯源前往國民黨中央領表參選國民黨主席。（圖／翻攝卓伯源臉書，下同）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席選舉今（12）日與明（13）日辦理領表作業。前彰化縣長卓伯源今天上午搶頭香親自領表。卓伯源表示，雖然最強的是這幾位，但最強的候選人並不代表最想選總統的人。卓伯源還連喊3次，「朱立倫最想選總統，朱立倫最想選總統，朱立倫最想選總統，因為很重要，所以說三次」。

卓伯源完成領表作業後發表談話，他除了強調絕不會參選2024的總統或立委，要當一位專職黨主席，同時在現場大喊三次「朱立倫最想選總統」。

卓伯源指出，國民黨在過去曾經有失敗經驗，若讓黨主席球員兼裁判，是國民黨噩夢的開始，2016年因為球員兼裁判，讓國民黨成績慘不忍睹，絕不能讓悲劇發生，尊重朱立倫選總統的宏願，朱立倫選過2016年總統大選，也選過2020年黨內初選，相信一定有雄心壯志，「我建議朱前主席專心準備選上2024的總統，我衷心祝福朱前主席」。

卓伯源還說，大家不要忘記，2008年國民黨終結民進黨無能貪腐的執政，就是有一位專職無私的代理主席，當時的代理主席就是吳伯雄。

卓伯源也透過臉書說明理念，在黨員普及化的方向上，規劃未來黨員不僅免繳黨費，未來黨公職分攤金也免除，他會全力推動小額募款，來讓國民黨擴大與社會的連結與管道，未來黨的改革包括組織再造、財務問題、2022及2024選戰策略、世代合作、培植新世代、兩岸關係等，在黨主席的政見辯論會上，會一一來向大家報告。

卓伯源也強調，江啟臣既然深耕台中，應拚立委連任讓國民黨衝破國會席次過半，朱立倫擔任過兩屆桃園縣長、新北市長以及行政院副院長，在黨內挑戰2024呼聲很高，參選總統更上層樓會是理想的規劃。

卓伯源完成領表後，黨主席江啟臣、前國民黨主席朱立倫，以及孫文學校總校長張亞中也都委託代表領表。根據國民黨主席選舉作業細則規定，國民黨主席選舉參選人必須繳交20萬元的領表登記費，16、17日正式登記為候選人，且須繳交300萬元選舉作業費及1000萬元保證金，以落實黨主席每年為黨募款1000萬元的黨公職人員的募款責任額制度。