江啟臣推動「兩岸前途國是論壇」　跨黨派、跨世代對話

▲江啟臣兩岸關係主張。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣，下同）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席江啟臣11日拋出「憲法九二」的兩岸論述，維持不統、不獨、不武的原則，確保台海和平穩定。他今（12日）進一步闡述4點主張，分別是「以人為本的兩岸關係」、「憲法九二重建民眾信賴」、「和平行動方案」以及「發起兩岸前途國是論壇」，盼展開跨世代、跨階層、和跨黨派的有意義對話。

江啟臣表示，和平、穩定、互惠的兩岸關係，是亞太區域穩定的關鍵，中華民國發展的基石，更是臺灣前途的命脈所繫；國民黨是最有能力處理兩岸關係的政黨，是最能務實看待兩岸關係的政黨；對於兩岸關係的發展，他提出4點具體主張。

首先，以人為本的兩岸關係。江啟臣表示，為民眾服務是政府存在的目的，人權保障更是普世的價值。從小明返臺、陸生回臺到爭取陸生施打疫苗，我們秉持「以人為本」的理念，全力滿足民眾來往兩岸需要，努力解決民眾來往兩岸問題，讓兩岸「善意螺旋」不斷上升。

第二，憲法九二重建民眾信賴。江啟臣指出，2019年事態發展，造成臺灣社會對九二共識誤解。去年我們提出「憲法九二」。從憲政基礎，說明九二共識既清晰又模糊的特性，讓兩岸溝通互動，又能凸顯中華民國存在事實。

第三，和平行動方案。江啟臣說，馬英九政府時期主張「不統、不獨、不武」，有效確保台海和平穩定，並獲得近八成民眾支持。

因此，江啟臣主張，為重建「不統、不獨、不武」的和平狀態，國民黨應致力於兩項社會工程。一是和大陸社會對話，扭轉武統浪潮；一是重振臺灣的中華文化歷史教育，保障兩岸民間交往，為台海重返和平奠定基礎

第四，發起兩岸前途國是論壇。江啟臣強調，兩岸未來要維持和平穩定徐圖未來發展，引領人民勇敢前行，必須在臺灣內部建立共識；民進黨做不到的，國民黨來做，國民黨未來將發起「兩岸和平發展委員會」，作為兩岸前途的國是論壇，進行臺灣社會跨世代、跨階層、和跨黨派的有意義對話。