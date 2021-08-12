藍營自爆有「網路機器人大軍」　綠營揭製造「虛幻流量」盲點

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨主席選舉引爆藍營「茶壺內風暴」，現任主席江啟臣、參選人朱立倫透過管道互咬；特別的是，有藍營幹部向媒體自爆，江啟臣握有「網路機器人大軍」，可一鍵轉發訊息，每月可發出上百萬條訊息。對此，民進黨熟悉社群之幕僚表示，這種造假的機器人留言並不能代表真的支持聲量，而是在創造虛幻的流量，用久了只會「飲鴆止渴」，誤以為可以掌握流量。

根據媒體報導，朱立倫積極串連地方派系山頭，強打陸戰，在空戰部分則受到「安博盒子」的負面聲量影響；而江啟臣則挾黨中央執政優勢，甚至意外曝光坐擁「網路機器人大軍」，單月可發送上百萬條訊息。

一名藍營幹部向媒體稱，國民黨有8000多個聊天群組，江啟臣上任後建置「自動擴散訊息機器人」，黨的文宣可以一鍵轉發，每個月可發出上百萬則訊息；而去年7月透過智庫成立的「趨勢暨數據分析中心」與「產業暨新創研究中心」，握有大數據分析資料，也聘請數位科技長提供即時建議。

對此，隔岸觀火的民進黨方面，熟悉網路社群的幕僚指出，朱立倫在8月2日於臉書發表千字文，宣布參選主席，儘管遭到網友嘲諷用「安博盒子」看奧運，但他在網路經營上也有企圖，搜尋「朱立倫 表弟」可以發現不少與網路和大數據相關的資訊。

至於江啟臣方面，民進黨社群幕僚分析，江啟臣未曾競選過縣市長，在網路聲量上比較吃虧，但媒體報導，他握有所謂「自動擴散訊息機器人」，可以一鍵轉發訊息，每月發出上百萬則訊息，這可以與最近網路上出現不少朱立倫當初「換柱」的耳語進行揣想。

熟悉綠營大數據的幕僚受訪表示，江啟臣、朱立倫長期以來，單日網路聲量（包括社群、新聞、論壇討論、回文）都在數百至數千之間，這相較於綠營與柯文哲陣營確實相對弱勢；而在疫情期間，許多淺藍的支持者則轉向投奔柯文哲陣營。

在朱立倫與江啟臣方面，該幕僚表示，朱立倫在8月2日宣布參選後，兩人網路聲量一度有兩、三天破萬，不過從6日開始，聲量都跌回數千的水準，10日更各自只有4000則左右。

該幕僚坦言，從相關關鍵字搜尋上觀察，其實國民黨主席的討論度都很低，顯然民眾不是很在意國民黨主席是誰。他笑說，江啟臣跟朱立倫都聲稱自己被綠營側翼網友攻擊，其實是外行說法，從各項指標上看，綠營支持者最常討論的還是韓國瑜。

至於有藍營幕僚向媒體自爆，黨中央有所謂「自動擴散訊息機器人」，綠營幕僚表示，民進黨並未使用過類似技術，一來沒有那種經費，二來用留言洗版看起來很有威力，但是當前社群平台其實都很注意類似機器人留言的攻擊。

此外，該幕僚說，這種造假的機器人留言並不能代表真的支持聲量，而是在創造虛幻的流量，用久了只會「飲鴆止渴」，誤以為可以掌握流量。

綠營社群幕僚指出，今年6月有網紅開箱過「水軍」公司，目前觀看次數已經達到68萬，影片中提及特定候選人和政黨，不過並未看到相關被指涉的政治人物出面澄清，顯然確實有些政治人物嘗試使用機器人的做法。

▼朱立倫宣布參選黨主席。（資料照／記者屠惠剛攝）

