男友在美國「幫女友叫外送」！內行一看秒懂　嘆：被綠都不知道

▲外送員接到一筆來自美國男友的愛心訂單。（圖／翻攝自Facebook／外送員討論區）

記者施怡妏／綜合報導

不少遠距離的情侶，會透過互相幫對方叫外送的舉動，來增加彼此之間的感情，但竟然連跨國戀都可以使用這招數放閃，一名外送員表示，接到一筆外送訂單，客人在備註上寫道，人在美國叫外送給女友吃，請他幫忙送餐到5樓。對此，有苦主分享超慘經驗，「幫女友叫外送，結果是男的接餐」。

該外送員在臉書「外送員討論區」發文，「有送過從美國叫餐的嗎？」他分享最近接到一筆有趣的訂單，對方在備註上留下一支電話，並寫道，「我在美國，想叫外送給女友吃」，希望他可以將餐點送到5樓，到了之後撥打該電話。

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▲網友分享心碎故事。（圖／翻攝自Facebook／外送員討論區）

對此，網友們天馬行空回應，「然後送到了，是男的取餐對吧」、「結果發現女友家出現另一個男生出來取餐，或把自己鞋子脫下來放女生家門口回傳照片」、「把他女友變成你女友」。還有人指出外送不是重點，「主要是查崗，看是不是真的在家之類的」。事後原PO也透露，出來取餐的是一個妹子。

不過，有外送員分享真實案例，「我也遇過男友在金門，幫女友叫外送，神奇的是，我到了打電話給他沒接，我真的衝上去後，是一個男的接餐，嗯？你女友？還是你綠了不知道」、「上次送一間代叫餐的，平常都送一樣而已，某天我到場門上已經掛了三樣，來過兩台熊貓，我是第三個司機，最後門上掛了五樣餐點，不知道那個女的吃不吃得完」。