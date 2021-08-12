陳時中堅稱3+11非防疫破口　民眾黨批「不演了」：出事落跑衝第一

▲民眾黨12日晚間臉書上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

記者蘇晏男／台北報導

針對衛福部長陳時中12日下午在中央流行疫情指揮中心記者會上，強調放寬長程航班機組員檢疫期為「3+11」（居家檢疫3天採檢陰性，再自主健康管理11天）的政策非防疫破口，民眾黨晚間批評，陳時中不演了，完全負責變成完美甩鍋，請民進黨面對3+11失當和放任諾富特混居造成本土疫情爆發的事實，不要造神的時候衝第一，出事落跑也衝第一。

媒體在指揮中心記者會上，詢問台帛泡泡檢疫有「5+9」的自主健康管理，但返台旅客可能只打第一劑，尚未達到14天，有專家跟藍營立委認為檢疫制度太鬆，恐重演「3+11」的疫情破口，想請問指揮中心怎麼回應？

陳時中回應，沒有所謂3+11的破口，3+11政策並沒有影響到社區，當然有些機組員跟家人、諾傅特裡面的員工，所以是在裡面一個群聚事件，並不算是社會破口，要再澄清一下。

對此，民眾黨晚間透過臉書指出，監察院6月初介入調查3+11決策過程有無缺失，當時行政院長蘇貞昌卻直指苛責陳時中與防疫團隊「相當不厚道，非常不公平」，是直接下指導棋，無視憲政體制和監察院職權；而立法院先前召開臨時會，也要求行政院3個月內成立3+11調查小組，如今仍無結果，監察院也仍在調查，陳時中就擅自對外如此發言，到底是想帶風向影響調查，還是行政、監察早已合媒要為3+11洗白？

「疫情造成逾15000人染疫、總計817人不幸身亡」，民眾黨表示，每個數字背後都是一個破碎的家庭，陳時中卻始終不願正視錯誤，先把會議主持人甩鍋給副指揮官陳忠彥，結果不到24小時謊言就被戳破，而關鍵的會議從承諾提供變「太忙沒做」，甚至反嗆「就是沒有會議紀錄，要我做一份給你嗎？」更不斷跳針「我負責」。

民眾黨批評，這麼多條人命，請問陳時中要如何負責？但沒想到，國人還沒等到陳時中的「負責」，他就先完美甩鍋，立刻改口說3+11沒有影響社區、不是防疫破口。面對問題才能解決問題，Alpha變種病毒不會從台灣土地自己冒出來，民進黨政府請面對3+11失當和放任諾富特混居造成本土疫情爆發的事實，不要造神的時候衝第一，出事落跑也衝第一。