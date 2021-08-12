　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

倒江氛圍漸濃？　顏寬恒台中勘災竟是找陳玉珍幫發公文

▲▼顏寬恒在台中會勘。（圖／翻攝自顏寬恒臉書）

▲顏寬恒在台中會勘。（圖／翻攝自顏寬恒臉書）

記者呂晏慈／台北報導

上周豪雨炸全台，台中市烏日區成功東路30多戶民宅，接連數日出現淹水達小腿肚的慘況，國民黨前立委顏寬恆昨（11日）透過臉書貼出勘災的照片，包括農委會水土保持局、財政部國有財產署等中央部會都派員與會。據透露，顏寬恆此次是透過國民黨金門縣立委陳玉珍國會辦公室，邀請中央部會來會勘，由於適逢國民黨主席選舉前夕，顏又剛剛辭去黨副秘書長一職，時間點格外敏感。

國民黨黨主席選舉將在9月25日投票，前新北市長朱立倫上周宣布參選，與尋求連任的國民黨主席江啟臣正面對決，未料顏寬恆兩天後即表態辭去黨副秘書長一職，引發藍營內部對其「跳船」的揣測；此外，朱立倫訴求黨主席必須有整合與強力執行能力的領導力，近日啟動全台拜訪行程，傳出7日才剛與台中市黨代表餐敘，直搗江的「大本營」，讓朱江黨魁之爭煙硝味漸濃。

實際上，原台中縣區的政治版圖素有紅、黑派兩大系統，雖然顏寬恆與江啟臣過去交情不錯，顏去年3月接任黨副秘書長職務，亦是受江之邀，不過，兩人在地方分屬不同派系，江啟臣被視為台中紅派少主，台中的另外一名國民黨立委楊瓊瓔也隸屬紅派；而顏寬恆的父親、前立委顏清標則是黑派掌門人，家族長期活躍在大甲、沙鹿、清水、大肚、龍井等區域。

據悉，顏寬恒11日赴烏日三和里成功嶺旁的淹水社區會勘，邀請農委會水保局台中分局、財政部國產署中區分署、內政部營建署，以及台中市府水利局、烏日區公所和農會等單位與會，卻並未透過兩名現任台中立委發函給相關單位，而是透過選區在金門的陳玉珍發函，格外引發關注。

►英國頂級「潘海利根香水」才99元！

ET快訊
「奇怪名字一直在拿獎牌」　CNN主播揭：中華台北真相
象獅爭冠延長12局1比1打和　兄弟上半季封王M4

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

倒江氛圍漸濃？　顏寬恒台中勘災竟是找陳玉珍幫發公文

北市證實：新光三越A8有確診足跡　僅地下一樓停業1天「符合防疫指引」

江啟臣拋「憲法九二」　不統、不獨、不武確保台海和平穩定

黃珊珊發祭品文！　這條件達成就考慮秀舞技

9月開學！徐巧芯爆北市9千位老師打不到疫苗　第二類卻胖3倍

發現金會被民眾存起來？　馬英九轟蘇貞昌：誰還有心情存錢

快訊／+0又破功！遠百信義A13有確診足跡　北市證實：要求清消1天

台美首次海巡工作會議　AIT：國際海巡的合作是全球社群的公共材

駐美代表處人員增1人確診　外交部：領務服務不受影響

批蔡英文護航國產疫苗　羅智強：辭了總統去當高端董事長吧！

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

惡劣！業者偷埋廢棄物暴利5.7億 夜間作業「免費供毒」給員工提神

開冰箱拿水壺直接灌踩到媽地雷 「靈魂怒吼」女兒嚇爆秒吐出重喝

手作豆花被讚「媽卯起來狂做」　兒每天嗑一盒嘆：我吃了3個月

王齊麟連線理想混蛋：比拿金牌還激動！　飆唱情歌好好聽「羽球是我的副業ＸＤ」

見爸欺負媽媽！女兒插腰狂碎念 森77機關槍式嗆爹：你都不耐煩

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

沒枕頭？「雙腳一甩」放頭後面睡 超強柔軟度！路邊阿姨也嚇一跳

倒江氛圍漸濃？　顏寬恒台中勘災竟是找陳玉珍幫發公文

北市證實：新光三越A8有確診足跡　僅地下一樓停業1天「符合防疫指引」

江啟臣拋「憲法九二」　不統、不獨、不武確保台海和平穩定

黃珊珊發祭品文！　這條件達成就考慮秀舞技

9月開學！徐巧芯爆北市9千位老師打不到疫苗　第二類卻胖3倍

發現金會被民眾存起來？　馬英九轟蘇貞昌：誰還有心情存錢

快訊／+0又破功！遠百信義A13有確診足跡　北市證實：要求清消1天

台美首次海巡工作會議　AIT：國際海巡的合作是全球社群的公共材

駐美代表處人員增1人確診　外交部：領務服務不受影響

批蔡英文護航國產疫苗　羅智強：辭了總統去當高端董事長吧！

55歲林志炫大陸選秀「跌落2m高台」瘋傳骨裂　攝影師目睹嚇壞：臥槽

倒江氛圍漸濃？　顏寬恒台中勘災竟是找陳玉珍幫發公文

九把刀岳母打疫苗亡！醫一致判斷「這原因」：48hrs後症狀不能忍

俄羅斯Su-35S戰機墜毀　調查報告曝光「一連串搞笑錯誤」

林忠正／基於國家利益　美國能不協助台灣抗中？

鍾文榮／沒了中元節商機　超級市場與零售量販業還「兩枝獨秀」？

蘇雋義／2020東京奧運充滿驚喜　全是媒體「戈培爾效應」惹的禍？

筆電被摔壞！媽媽氣瘋調監視器 驚見貓咪先喬鏡頭根本預謀犯案

政治熱門新聞

新北爆社區感染！最新足跡：全家、家樂福、羽球館、剉冰店

快訊／曾去大同區涮涮鍋內用！北市曝2確診足跡

快訊／新北抓到4例Delta　侯友宜提出警告

北市證實：新光三越A8有確診足跡　僅地下一樓停業1天「符合指引」

快訊／5倍券可繳學雜費﹑補習費　紙本、數位皆可收

9月開學　北市9千位老師打不到疫苗

快訊／新北＋6「分布5行政區」　永和擴大篩檢篩出2例

快訊／蔡英文16日預約接種高端疫苗　最快施打時間曝光

穿軍服下跪少校下場曝光　記大過14萬飛了

快訊／永和社區感染231人隔離　侯友宜霸氣喊「免費住防疫旅館」

漢光37號五天四夜全台保衛戰　演習重點一次看

快訊／新北+3足跡公布　市場、美甲店、新莊3商場

北市證實：遠百信義店A13有確診足跡

快訊／F-16戰機起飛座艙罩飛脫　7分鐘後緊急降落

更多熱門

相關新聞

江啟臣拋「憲法九二」　不統、不獨、不武確保台海和平穩定

江啟臣拋「憲法九二」　不統、不獨、不武確保台海和平穩定

國民黨今（11日）開中常會，主席江啟臣在會中提出「憲法九二、重建互信」，他說有信心「憲法九二」的說法，可以讓原汁原味、求同存異的九二共識，繼續成為台灣民眾的主要選項，維持不統、不獨、不武，確保台海和平穩定。

五倍券鬧內鬨　朱辦籲綠委被「蔡蘇體制」綁架

五倍券鬧內鬨　朱辦籲綠委被「蔡蘇體制」綁架

朱立倫談五倍券把民進黨立委分4類　鄭運鵬駁：我們不是一言堂

朱立倫談五倍券把民進黨立委分4類　鄭運鵬駁：我們不是一言堂

朱立倫南下固樁　陳其邁：一起救災比較大器

朱立倫南下固樁　陳其邁：一起救災比較大器

江啟臣17日請假黨主席　對決朱立倫「跨世代溝通」

江啟臣17日請假黨主席　對決朱立倫「跨世代溝通」

關鍵字：

顏寬恒江啟臣楊瓊瓔朱立倫

讀者迴響

熱門新聞

王品收掉沐越！全台門店營業到8/31

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

賈永婕女兒赴美讀書　朱蕾安親接機「少女顏」引美男大生開把

奧運奇怪國名　CNN揭中華台北真相

人夫煽情求愛許藍方「我努力嘗試跟你連結」

黑人用安博盒子看盜版奧運！法務部說話

即／路透：家樂福將出售台灣事業

星二代出櫃赴美結婚！曬接吻閃照…未婚妻背景超狂

認了與許藍方「上摩鐵至少3次」

康醫師正宮「貌美不輸許藍方」　醫界背景曝光

9/1能準時開學？教育部給回應

醫美正宮超仙美照曝！怒斥許藍方說謊

快訊／許藍方向正宮道歉了！4點最新聲明回應

莉婭結婚119天認「當天就簽離婚協議書」！

衛生紙短短1月狂漲45元！賣場說話了

更多

最夯影音

更多
《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸
超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

惡劣！業者偷埋廢棄物暴利5.7億 夜間作業「免費供毒」給員工提神

惡劣！業者偷埋廢棄物暴利5.7億 夜間作業「免費供毒」給員工提神

開冰箱拿水壺直接灌踩到媽地雷 「靈魂怒吼」女兒嚇爆秒吐出重喝

開冰箱拿水壺直接灌踩到媽地雷 「靈魂怒吼」女兒嚇爆秒吐出重喝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面