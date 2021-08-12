倒江氛圍漸濃？　顏寬恒台中勘災竟是找陳玉珍幫發公文

▲顏寬恒在台中會勘。（圖／翻攝自顏寬恒臉書）



記者呂晏慈／台北報導

上周豪雨炸全台，台中市烏日區成功東路30多戶民宅，接連數日出現淹水達小腿肚的慘況，國民黨前立委顏寬恆昨（11日）透過臉書貼出勘災的照片，包括農委會水土保持局、財政部國有財產署等中央部會都派員與會。據透露，顏寬恆此次是透過國民黨金門縣立委陳玉珍國會辦公室，邀請中央部會來會勘，由於適逢國民黨主席選舉前夕，顏又剛剛辭去黨副秘書長一職，時間點格外敏感。

國民黨黨主席選舉將在9月25日投票，前新北市長朱立倫上周宣布參選，與尋求連任的國民黨主席江啟臣正面對決，未料顏寬恆兩天後即表態辭去黨副秘書長一職，引發藍營內部對其「跳船」的揣測；此外，朱立倫訴求黨主席必須有整合與強力執行能力的領導力，近日啟動全台拜訪行程，傳出7日才剛與台中市黨代表餐敘，直搗江的「大本營」，讓朱江黨魁之爭煙硝味漸濃。

實際上，原台中縣區的政治版圖素有紅、黑派兩大系統，雖然顏寬恆與江啟臣過去交情不錯，顏去年3月接任黨副秘書長職務，亦是受江之邀，不過，兩人在地方分屬不同派系，江啟臣被視為台中紅派少主，台中的另外一名國民黨立委楊瓊瓔也隸屬紅派；而顏寬恆的父親、前立委顏清標則是黑派掌門人，家族長期活躍在大甲、沙鹿、清水、大肚、龍井等區域。

據悉，顏寬恒11日赴烏日三和里成功嶺旁的淹水社區會勘，邀請農委會水保局台中分局、財政部國產署中區分署、內政部營建署，以及台中市府水利局、烏日區公所和農會等單位與會，卻並未透過兩名現任台中立委發函給相關單位，而是透過選區在金門的陳玉珍發函，格外引發關注。