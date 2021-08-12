定調5倍券、免付千元領取對象擴大範圍　政院下週與民進黨團說明

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

針對振興5倍券的政策規劃，行政院發言人羅秉成表示，院長蘇貞昌12日中午邀請相關部會首長以及執政黨立院黨團幹部進行討論，會中除確定5倍券方案外，也將盡量擴大惠及受疫情衝擊之民眾。政院發言人羅秉成表示，就此相關結論，政院也將於8月16日召開會議，向所有執政黨團成員說明。

針對振興5倍券的政策規劃，行政院發言人羅秉成表示，院長蘇貞昌12日中午邀請相關部會首長以及執政黨立院黨團幹部進行討論，除了向黨團幹部報告11日與蔡英文總統會談之內容外，也在會議上達成兩個結論：第一、確定振興方案使用5倍券；第二、購買5倍券時免付1千元的適用民眾，從109年109萬中低收入戶等弱勢，盡量再擴大到受疫情衝擊之民眾。

12日在行政院院會後，蘇貞昌於政院會見民進黨立法院黨團幹部，包括黨團總召柯建銘、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團書記長羅致政、民進黨團副幹事長林俊憲、黃世杰、民進黨團副書記長莊競程、范雲、民進黨立委鄭運鵬、陳亭妃等人，討論振興五倍券政策。

根據與會者轉述，行政院在會中不斷強調，振興五倍券還沒定案，希望在過程多聽大家的意見，「每個委員把各自的看法向行政院反應，幾乎沒有人認為要發現金」，但應該會朝著振興券、五倍券的方向走，大家也都同意要發五倍券，因此沒有討論要不要發現金。

據了解，行政院在會中報告，「振興五倍券」如果推展順利，最快10月初有機會上路，目前已經與中央印製廠討論當中，甚至面額、適用對象也已經確定，但是都還在討論的過程，行政院尚未正式拍板。