直擊／康鈞尉坦承不倫後照常上班　隱身粉色布簾後看診50人

▲知名復健科醫師康鈞尉於北醫診間。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

「最美博士」許藍方遭指和人夫不倫，不倫對象被爆出就是知名復健科醫師康鈞尉，許藍方則否認此事。但康鈞尉昨發聲道歉並坦承和許藍方去年發生外遇行為，雙方持續隔空互槓，康鈞尉今（12日）下午則照常到台北醫學大學附設醫院看診，《ETtoday新聞雲》直擊發現康鈞尉醫術頗受患者青睞，下午診掛號掛到了50號，而候診區還有等候患者認出醫生就是近日風波主角，拿起手機拍下看板上的醫師名牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今下午有許多患者在候診區等候。（圖／記者蔡玟君攝）

康鈞尉是知名復健專科醫師，現服務於台安醫院，北醫大附設醫院、新生活復健科診所等。康鈞尉今下午於北醫復健科正常看診，根據記者現場直擊，由於復健科外候診空間小，許多人以健保卡報到後就離開現場，因此雖然診號掛到50號，但其中不乏過號未現身，下午2點50分後，就有約20分鐘時間沒有患者進出，而診間內粉色的布簾完全拉上，從門外看不到看診空間樣貌，保留醫患隱私。

約下午3點10分才陸續有過號病患前來報到，年齡層從青年到中年都有，每位看診時間平均約5至10分鐘左右，在候診期間，有少部分患者看名字似乎認出醫生就是近日不倫風波主角，拿起手機將候診室外看板上姓名拍照，但大部分患者未受影響，僅安靜等待看診。至於康鈞尉本人則從診間後門進出，似乎有意避開媒體採訪。