認外遇許藍方！館長譙「看不起這對夫妻」　揪1細節：康醫師超會算

▲康鈞尉坦承外遇許藍方。（圖／翻攝自Facebook／許藍方、康鈞尉）

記者施怡妏／綜合報導

「最美博士」許藍方遭爆和已婚康姓醫師發生不倫戀，雖然她隨即反駁該項指控，但康男和劉姓正宮卻先後發表聲明，駁斥許藍方說謊。康男也坦承去年9月到11月與許女外遇，兩人至少三次上摩鐵開房。對此，館長看完康男的聲明，直呼「看不起這對夫妻」，認為康男享受兩種快樂，現在還要來搶錢。

康男11日在臉書發聲道歉，坦承和許藍方去年九月底至十一月間發生外遇行為，也向老婆承認與許藍方發生婚外情，也向老婆坦承有刷卡紀錄、發票等物，他表示自己已深刻反省，未來將一切以家庭為重，並尊重太太所有的決定，「我要向家人說聲抱歉，對不起，我錯了，讓你們失望了」。

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▲館長認為這件事情很荒唐。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

曾和許藍方合作過兩次的「館長陳之漢」表示，「如果」真的有發生不倫戀，他打從心底看不起這對夫妻，「書都念得這麼高，然後卻做出這件事」，其中最讓館長不解的是，「從來沒看過外遇的男人，一直拼命證明自己有外遇」，好像外遇是一件值得炫耀的事情。

「為何說看不起？」館長表示，康鈞尉根本是「吃到甜頭」，不僅一人享受兩種快樂，現在太太要告人，男生還要幫忙太太求償300萬，「你們夫妻倆真會算！」讓他跌破眼鏡的是，老公出軌，夫妻和好之後，兩人竟然手牽手要去告小三，「男生不用負任何責任，我是覺得我聽不下去啦！」嚴重懷疑，康鈞尉是想要靠這一次的風波來賺錢。

館長也在直播中向許藍方喊話，「如果妳願意上我的頻道進行訪談，讓大家了解事情的真相，向全國觀眾澄清，歡迎與我聯絡」。