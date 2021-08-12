WHO要找抗新冠良方！跨國試驗將展開　瘧疾、癌症、免疫力3藥入選

▲WHO將研究青蒿琥酯、伊馬替尼與英利昔單抗是否能被用於新冠治療上，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

世界衛生組織（WHO）近日宣布，將在52個國家展開大型國際試驗「團結+」（Solidarity Plus），探究青蒿琥酯（Artesunate）、伊馬替尼（Imatinib）與英利昔單抗（Infliximab）3種抗炎藥物，是否能被用於治療新冠患者。

據路透社與法新社報導，WHO將在52國的600家醫院，試驗青蒿琥酯、伊馬替尼與英利昔單抗是否能作為新冠患者的潛在治療方式。WHO在聲明中指出，「這些藥物是由獨立的專家小組挑選出來的，因為這3款藥物有潛力降低新冠住院患者的死亡風險。」

這3種藥物原本都被用來治療其他疾病。青蒿琥酯是療嚴重瘧疾的藥物，受試者將連續7天接受靜脈注射，把治療瘧疾的標準劑量注入體內；伊馬替尼是治療癌症的口服藥物，需要連續14天每天服用1次；而被用於治療免疫系統疾病的英利昔單抗則是單劑量的靜脈注射。

WHO過去也曾對其他藥物進行臨床研究，其中包含用於治療伊波拉病毒的瑞德西韋（Remdesivir）、能治療紅斑狼瘡和抗瘧疾的氫氧奎寧（HCQ）、抗愛滋病用藥利托那韋（LPV／r）和可以抗病毒的干擾素（IFN），不過這些藥物都被證實在新冠治療上毫無效果。迄今為止，研究只證實了皮質類固醇對治療新冠重症有效。

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