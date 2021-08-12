　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

WHO要找抗新冠良方！跨國試驗將展開　瘧疾、癌症、免疫力3藥入選

▲▼WHO,青蒿琥酯（Artesunate）。（圖／達志影像／美聯社）

▲WHO將研究青蒿琥酯、伊馬替尼與英利昔單抗是否能被用於新冠治療上，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

世界衛生組織（WHO）近日宣布，將在52個國家展開大型國際試驗「團結+」（Solidarity Plus），探究青蒿琥酯（Artesunate）、伊馬替尼（Imatinib）與英利昔單抗（Infliximab）3種抗炎藥物，是否能被用於治療新冠患者。

據路透社與法新社報導，WHO將在52國的600家醫院，試驗青蒿琥酯、伊馬替尼與英利昔單抗是否能作為新冠患者的潛在治療方式。WHO在聲明中指出，「這些藥物是由獨立的專家小組挑選出來的，因為這3款藥物有潛力降低新冠住院患者的死亡風險。」

▲▼WHO,青蒿琥酯（Artesunate）。（圖／達志影像／美聯社）

這3種藥物原本都被用來治療其他疾病。青蒿琥酯是療嚴重瘧疾的藥物，受試者將連續7天接受靜脈注射，把治療瘧疾的標準劑量注入體內；伊馬替尼是治療癌症的口服藥物，需要連續14天每天服用1次；而被用於治療免疫系統疾病的英利昔單抗則是單劑量的靜脈注射。

WHO過去也曾對其他藥物進行臨床研究，其中包含用於治療伊波拉病毒的瑞德西韋（Remdesivir）、能治療紅斑狼瘡和抗瘧疾的氫氧奎寧（HCQ）、抗愛滋病用藥利托那韋（LPV／r）和可以抗病毒的干擾素（IFN），不過這些藥物都被證實在新冠治療上毫無效果。迄今為止，研究只證實了皮質類固醇對治療新冠重症有效。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►靠它解決失眠、彷彿睡在雲朵裡

ET快訊
26年燒肉餐廳「宣布歇業」　老客人：滿滿回憶啊
4台商越南染疫身亡　經濟部緊急回應
快訊／彰化「驚見黑洞」　車輛怕爆急閃！
法艦離奇「現身台海」　真相曝光
一夜性侵2女下屬　他「酒桌上也忍不住」離譜淫行曝
直升機才剛啟動　他下秒被螺旋槳爆頭噴血亡
快訊／男猝死爽約！　友開門驚見他屍僵躺床
各縣市加碼5倍券一次看！　台南抽汽車、高雄變6倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

一口塞進巨無霸漢堡！　她張嘴聽見「喀一聲」嚇壞：下巴脫臼了

「奪命甜點」帶走三姊妹　印度一家人吃奶酪全送醫

性侵犯被化學閹割！求饒別再注射：我還有家人孩子

信用卡故障收銀員霸氣幫付　同事認證：他平常就如此

WHO要找抗新冠良方！跨國試驗將展開　瘧疾、癌症、免疫力3藥入選

家人搭車出遊座椅突然竄出眼鏡蛇　「咬一口」讓車上5人全身亡！

「螺旋槳爆頭」恐怖瞬間曝！他夢想打造直升機　啟動下秒噴血慘死

「天鵝號」送披薩　滿載3700公斤物資飛奔國際太空站

奧運官網盤點羽球「5大精采時刻」　戴資穎、麟洋配都上榜

東京疫情急速擴散如「失控災難」！　日本擬擴大緊急事態地區

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

王齊麟or女友？李洋都要：魚與熊掌兼得！　林俊逸敲碗麟洋結婚「包一包就行ＸＤ」

只顧玩手機！被女友剪刀腳夾擊　下秒對臉放臭屁...她：我等很久

林昀儒對戰世桌賽評「招牌蛇球」　讓7分仍獲勝！他讚：未來奧運冠軍

父離世一家5口回家奔喪遇火劫　3寶媽恢復心跳老公、2子女身亡

醫師人夫認外遇2個月！偕夫人發聲　許藍方再打臉「沒跟康先生去摩鐵」

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

一口塞進巨無霸漢堡！　她張嘴聽見「喀一聲」嚇壞：下巴脫臼了

「奪命甜點」帶走三姊妹　印度一家人吃奶酪全送醫

性侵犯被化學閹割！求饒別再注射：我還有家人孩子

信用卡故障收銀員霸氣幫付　同事認證：他平常就如此

WHO要找抗新冠良方！跨國試驗將展開　瘧疾、癌症、免疫力3藥入選

家人搭車出遊座椅突然竄出眼鏡蛇　「咬一口」讓車上5人全身亡！

「螺旋槳爆頭」恐怖瞬間曝！他夢想打造直升機　啟動下秒噴血慘死

「天鵝號」送披薩　滿載3700公斤物資飛奔國際太空站

奧運官網盤點羽球「5大精采時刻」　戴資穎、麟洋配都上榜

東京疫情急速擴散如「失控災難」！　日本擬擴大緊急事態地區

台灣「新冠疫苗」累計取得破千萬　「一張表」看懂品牌來源！

阿達出現在「張鈞甯幻想中」　樂喊開放網路配對找女友

台大山地實驗農場暮夏微解封　數千株球根秋海棠絢麗迎賓

桃園「疾課行動」線上講堂　全球1700青年省思疫情下的挑戰

張立昂接棒《我的野蠻女友》製作人　女主角「曾之喬、郭雪芙」都入榜！

一口塞進巨無霸漢堡！　她張嘴聽見「喀一聲」嚇壞：下巴脫臼了

全台第一雲端智慧觀光餐旅休憩平台　AVEC鎖定「5大產業」全合作

理財周刊／台股季線保衛戰　這個關鍵價見生死

先探／謝金河：台股做頭反轉？或蓄勢待攻？

與美國駐日代辦商討美日台合作　謝長廷轉交蔡英文致贈茶具禮盒

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

國際熱門新聞

確診者離開4分鐘後坐同張椅子！2大學生還是染疫

即／路透：家樂福將出售台灣事業

美議員透露：美國將贈台灣400萬劑疫苗

奧運奇怪國名　CNN揭中華台北真相

美參議員曝6月訪台祕辛：必須瞞著南韓政府

25歲台男詐領美國逾億紓困金　買名車金錶

一起吃飯傳家人　男一周內全家身亡

美澄清：目前無追加贈台疫苗計畫

打造直升機！他竟遭螺旋槳爆頭亡

即／菲律賓南部7.2強震　可能海嘯

接種3種新症狀！　歐盟：評估是否mRNA疫苗副作用

用手偷挖客人的麵！外送員路邊舔手指被拍

1類人須打第三劑疫苗！　天花根除者曝恐怖原因

櫻花妹打完莫德納「慘變禿頭」　公開掉髮日誌好心疼

更多熱門

相關新聞

政院定調5倍券、免費領取對象擴大　下週與民進黨團說明

政院定調5倍券、免費領取對象擴大　下週與民進黨團說明

針對振興5倍券的政策規劃，行政院發言人羅秉成表示，院長蘇貞昌12日中午邀請相關部會首長以及執政黨立院黨團幹部進行討論，會中除確定5倍券方案外，也將盡量擴大惠及受疫情衝擊之民眾。政院發言人羅秉成表示，就此相關結論，政院也將於8月16日召開會議，向所有執政黨團成員說明。

Delta一統江湖難預測！醫轟「印度神童根本汙辱科學家」

Delta一統江湖難預測！醫轟「印度神童根本汙辱科學家」

預約台東優惠方案　住4晚送3000外加頂級釋迦吃到飽

預約台東優惠方案　住4晚送3000外加頂級釋迦吃到飽

快訊／北市+3確診！分佈文山、大同、信義

快訊／北市+3確診！分佈文山、大同、信義

台東開放孕媽預約疫苗　需出國者16日起送件

台東開放孕媽預約疫苗　需出國者16日起送件

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情WHO臨床試驗團結+Solidarity Plus青蒿琥酯Artesunate伊馬替尼Imatinib英利昔單抗Infliximab

讀者迴響

熱門新聞

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

王品收掉沐越！全台門店營業到8/31

認了與許藍方「上摩鐵至少3次」

確診者離開4分鐘後坐同張椅子！2大學生還是染疫

「康鈞尉夫妻長相PR多少」鄉民見2字跪了！

人夫煽情求愛許藍方「我努力嘗試跟你連結」

莉婭結婚119天認「當天就簽離婚協議書」！

九把刀岳母打疫苗4天過世！醫聽症狀一致判斷

奧運選手村成約砲村　天天約妹過夜

快訊／蘇貞昌會黨團　5倍券「免付1千」可望擴大至900萬人

5生肖、4星座中15億機率高！威力彩今晚開獎　最旺方位、時辰一次看

邵雨薇剪掉及胸長髮！

醫美正宮超仙美照曝！怒斥許藍方說謊

賈永婕女兒赴美讀書　朱蕾安親接機「少女顏」引美男大生開把

更多

最夯影音

更多
騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！
趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

王齊麟or女友？李洋都要：魚與熊掌兼得！　林俊逸敲碗麟洋結婚「包一包就行ＸＤ」

王齊麟or女友？李洋都要：魚與熊掌兼得！　林俊逸敲碗麟洋結婚「包一包就行ＸＤ」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面