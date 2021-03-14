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桃園失智婦迷途淚訴「很想弟弟」 員警溫馨關懷助返家

▲老婦為尋找弟弟迷途街頭。（圖／中壢警分局提供）

▲老婦為尋找弟弟迷途街頭。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園中壢9旬王陳姓老婦13日晚獨自出門尋找失散多年的弟弟，迷途於街道旁不知所措的癱坐在路旁。員警接獲報案後，將老婦帶回派出所內，提供熱水和熱食充飢取暖。還好婦人隨身攜帶身分證件，兒子接獲通知後隨即趕抵，頻頻向警方致謝。

▲員警將老婦帶返警所安置。（圖／中壢警分局提供）

▲員警將老婦帶返警所安置。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局中福所員警涂怡安、蔡東育昨晚間19時許，接獲民眾報案稱在中壢區南園二路上有一名迷途老婦，警方隨即趕抵現場，發現該名90歲老婦神情疲憊，疑似體力不支癱坐在椅子上，即上前關心，婦人沉默許久後哽咽地向員警表示「很想弟弟」，所以才一個人獨自離家找尋弟弟的下落，她和弟弟從小相依為命，但婚後隨丈夫至外地打拼後就與弟弟失去聯繫，希望有生之年能與弟弟再相逢，懇請員警幫幫她。

▲並通知家人前來帶回。（圖／中壢警分局提供）

▲並通知家人前來帶回。（圖／中壢警分局提供）

員警先將老婦帶返警所，並提供熱水和熱食予老婦充飢取暖，並詢問老婦相關人別資料，還好老婦身上有攜帶證件，經警方確認身分為20年次王陳姓老婦後，順利與其家人聯繫，在等候家屬的同時，員警們集思廣益想盡各種方法查詢老婦弟弟的聯絡方式，因老婦所提供的資訊太少，最終仍無法替年邁的老婦圓夢。

老婦兒子表示，母親近年來失智狀況日益劇增，但是心中仍然掛念著舅舅，常常吵著要出門找舅舅，攔也攔不住，早上出門買菜前還有看到母親在家，結果一回家就發現母親不見了，正準備前往轄區派出所報案時，便接到員警的來電，所幸有警方及熱心民眾的協助，家屬對於警方及民眾的幫忙表示感激之意。

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