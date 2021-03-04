台中失智婦認不出兒　超商僵持拒回家...最後聽警察的話

▲大里9旬失智老婦忘了回家路，兒子要來帶回家，卻被認為是陌生人。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

「世上最遠的距離，是兒子在母親面前，母親卻不認識」，台中市大里區90歲王姓婦人日前清晨4點多外出買東西，突然忘了回家的路，獨自枯坐在超商內，婦人兒子好不容易找到母親，卻被認為是要騙她的陌生人，不願跟他回家，反而信任毫無血緣關係的警察，還在警察陪同下才願意回家，情景令人鼻酸。

隨著台灣進入老年化社會，老人失智問題越來越嚴重，台中市上月1對高齡90歲、滿頭白髮的張姓老夫婦下午外出散步，走著走著竟忘了回家的路，夫婦倆後來緊握彼此的手走進派出所輕聲求助， 「警察大人，拍謝我忘記路了」，員警在張男口袋發現郵局存摺，查尋電腦才知住在附近，員警後來陪著夫婦倆走回家，夫婦倆一路上十指緊扣、鶼鰈情深的畫面，令人感動。

同樣是90歲的失智老人，大里區的王姓婦人的情境就令人鼻酸，老婦人日前凌晨4點多外出買完東西後，突然忘了回家的路，於是走進超商枯坐，怎麼努力回想也想不出來，內新派出所警員李家伶、宋威德獲報前往，發現有1男子在旁一直勸婦人回家休息，但老婦人堅稱她兒子還在念書，該男子是冒充她兒子要騙她回家的陌生人，不願跟他回家，兩人就在超商內僵持不下。

警方後來查證身分，確認該男子是老婦人的兒子，男子無奈表示，母親年紀已大，很多事情都記不住，一直以為他還在念書，而婦人最後選擇信任警察，由警方陪同走回家。

警方呼籲，家中如有失智或記性不好的年長者，可在身上掛名牌或在衣服繡上姓名、家人電話，讓民眾或警方可即時聯繫協助返家。

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