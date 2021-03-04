　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中失智婦認不出兒　超商僵持拒回家...最後聽警察的話

▲大里9旬失智老婦忘了回家路，兒子要來帶回家，卻被認為是陌生人。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲大里9旬失智老婦忘了回家路，兒子要來帶回家，卻被認為是陌生人。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

「世上最遠的距離，是兒子在母親面前，母親卻不認識」，台中市大里區90歲王姓婦人日前清晨4點多外出買東西，突然忘了回家的路，獨自枯坐在超商內，婦人兒子好不容易找到母親，卻被認為是要騙她的陌生人，不願跟他回家，反而信任毫無血緣關係的警察，還在警察陪同下才願意回家，情景令人鼻酸。

隨著台灣進入老年化社會，老人失智問題越來越嚴重，台中市上月1對高齡90歲、滿頭白髮的張姓老夫婦下午外出散步，走著走著竟忘了回家的路，夫婦倆後來緊握彼此的手走進派出所輕聲求助， 「警察大人，拍謝我忘記路了」，員警在張男口袋發現郵局存摺，查尋電腦才知住在附近，員警後來陪著夫婦倆走回家，夫婦倆一路上十指緊扣、鶼鰈情深的畫面，令人感動。

同樣是90歲的失智老人，大里區的王姓婦人的情境就令人鼻酸，老婦人日前凌晨4點多外出買完東西後，突然忘了回家的路，於是走進超商枯坐，怎麼努力回想也想不出來，內新派出所警員李家伶、宋威德獲報前往，發現有1男子在旁一直勸婦人回家休息，但老婦人堅稱她兒子還在念書，該男子是冒充她兒子要騙她回家的陌生人，不願跟他回家，兩人就在超商內僵持不下。

警方後來查證身分，確認該男子是老婦人的兒子，男子無奈表示，母親年紀已大，很多事情都記不住，一直以為他還在念書，而婦人最後選擇信任警察，由警方陪同走回家。

警方呼籲，家中如有失智或記性不好的年長者，可在身上掛名牌或在衣服繡上姓名、家人電話，讓民眾或警方可即時聯繫協助返家。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
他赴日打拚娶櫻花妹　下場慘爆「15年後逃回台灣」
辣師穿「超短緊身洋裝」上課！網傻眼：能認真上課？
快訊／女揹COACH包在台北大學遭搶　嫌犯抓到了
快看車牌！「中3碼」玩劍湖山只要299元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

捷運站手肘撞少女胸部　光頭男辯「我有病」...警罵變態：又是你

死案復活！福方破產「欠稅將註銷」　台北分署追回219萬

名主持人高信譚外出暈眩又迷路　2警遞水開警車送回家

新莊男鬧區隨機「放冷箭」重拳猛搥少婦頭　她爆哭：為什麼打我

悲歌！照顧重病父壓力大　彰化婦自殘路倒...警火速送醫救回

快訊／暗夜鎖定落單女「搶走COACH包」！　三峽台北大學搶匪落網

「工地波神」弄丟鑽戒扯出曖昧派出所長　前男友爆料挨告結果曝

罔腰傷了誰？「幻想懷孕」違社維法函送　律師：不太可能辦得成

快訊／金山磺港漁港驚見男浮屍卡消波塊　警消打撈上岸急追死因

驚悚畫面曝！台中6歲女童遭公車門彈出險輾爆　母控根本殺人機器　

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

全台最長姓名！25字怎麼念都卡詞　神祝福的小心肝：盼自己更有耐性

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

愛心筆詐騙！28歲嫌捧大鈔燦笑 進階教戰手則曝「一輩子見一次」

小公貓「奶音喵喵」無辜臉討摸　威力太強飼主喊：想一輩子在家

捷運站手肘撞少女胸部　光頭男辯「我有病」...警罵變態：又是你

死案復活！福方破產「欠稅將註銷」　台北分署追回219萬

名主持人高信譚外出暈眩又迷路　2警遞水開警車送回家

新莊男鬧區隨機「放冷箭」重拳猛搥少婦頭　她爆哭：為什麼打我

悲歌！照顧重病父壓力大　彰化婦自殘路倒...警火速送醫救回

快訊／暗夜鎖定落單女「搶走COACH包」！　三峽台北大學搶匪落網

「工地波神」弄丟鑽戒扯出曖昧派出所長　前男友爆料挨告結果曝

罔腰傷了誰？「幻想懷孕」違社維法函送　律師：不太可能辦得成

快訊／金山磺港漁港驚見男浮屍卡消波塊　警消打撈上岸急追死因

驚悚畫面曝！台中6歲女童遭公車門彈出險輾爆　母控根本殺人機器　

福原愛「啊～」餵食高帥男…叫聲露餡2人關係！　跨欄急上車全被拍

被罵蹭熱度！鳳梨酸罔腰粉絲「詭異的鋼鐵受眾」…怒嗆：莫名其妙

捷運站手肘撞少女胸部　光頭男辯「我有病」...警罵變態：又是你

退休軍公教轉任私校兼領薪水退俸　教育部2招擋再任護流浪教師

「完美空間收納術」強迫症看了超療癒！攝影師捕捉各地的有序風景

芒果花期　溫濕度變化大易導致病蟲害

換球真的有差！數據會說話　熱身賽打擊數據創10年新低

緬甸殘暴畫面曝！警持槍狂敲醫護頭部　「上銬外媒」鐵證影片流出

最狂徵才文！窮八代、沒有500萬現金不錄取　貼文者遭起底

鄭文燦海洋6面向護藻礁　孫大千：和閃電5連鞭一樣兩光

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

社會熱門新聞

罔腰嗆「我傷了誰」！高衛生局：傷了所有不孕婦女

罔腰男友囂張嗆「坐等如何開罰」　衛生局怒發2次新聞稿

即／高雄鼓山傳工安意外！5傷2受困搶救中

即／高雄建案「10噸鋼筋」骨牌式倒塌！　1人慘死

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

即／19槍轟爆嘉義綁匪　家屬見屍喊冤：被直接打死

即將結婚…屏東軍人蒙眼性侵大嫂　她淚崩：為什麼

即／高雄市衛生局認定罔腰懷孕是謠言

高雄小港板信銀行傳搶案！大批警力火速趕抵

江宏傑媽媽抱孫首露面　兩字回應

新北死亡車禍　大貨車內輪差奪命

台積電女騎士搬到台南　開導航鬼打牆

趙駿亞施暴美法院判刑入獄16個月　恐怖情人起底

獨／台中衝高雄僅1小時！直播主曬7張紅單

更多熱門

相關新聞

失智婦想回家搭錯車　警查詢百筆資料找到家人

失智婦想回家搭錯車　警查詢百筆資料找到家人

桃園市蘆竹區83歲黃姓老婦，6日下午出門購物，傍晚返家時卻搭錯車一路坐到客運總站，司機發現後報警請求協助，警方利用戶役政系統過濾上百筆資料，總算順利找到老婦的家人，讓她平安返家團圓。

苗婦徒步10公里　呆坐派出所門口

苗婦徒步10公里　呆坐派出所門口

失智婦迷路9公里　警用人臉辨識助返家

失智婦迷路9公里　警用人臉辨識助返家

失智婦聞香駐足　老闆報警尋回

失智婦聞香駐足　老闆報警尋回

失智婦人被雨困　警方助其返家

失智婦人被雨困　警方助其返家

關鍵字：

內新所失智婦

讀者迴響

熱門新聞

福原愛跟公婆住是一大敗筆！律師曝9成離婚有關

快訊／福原愛首發聲明道歉了！

郭書瑤肚皮佈滿血紅瘀青　逼哭網：媽媽辛苦了

日媒曝福原愛、江宏傑不離婚1原因：要維持假象

福原愛爆不倫！日網轟：小愛完了

福原愛、江宏傑「協議離婚過程」曝光！

江宏傑沒了福原愛　還剩什麼？

江宏傑姊「4妖怪大姑行徑」！

鄉民抓包福原愛出遊1疑點：可能是自導自演

媽嘆女兒畢旅費太貴要吃土！網看住宿傻眼

慰安婦遭注射「606」藥劑...逼1天接客300人

江宏傑姊閃退演藝圈！心碎被罵妖怪大姑

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

爆江宏傑4年言語暴力罵妓女！福原愛崩潰認：精神狀況差

罔腰嗆「我傷了誰」！高衛生局：傷了所有不孕婦女

更多

最夯影音

更多
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的
19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面