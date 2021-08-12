落實防疫稽查　台南持續對豬牛肉原料原產地查核抽驗

▲台南市衛生局持續加強查核台南市肉品製造業、輸入業、餐飲業及販售業等業者，豬牛原料標示及來源文件之正確性及乙型受體素檢驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全台調降疫情警戒標準至第二級，台南市衛生局持續加強查核台南市肉品製造業、輸入業、餐飲業及販售業等業者，豬牛原料標示及來源文件之正確性，7月份共查核1598家次，標示查核共3406件，結果皆符合規定。

另抽驗業者販售或使用之豬牛肉及其可食部位原料檢驗乙型受體素，截至7月底共抽驗694件（豬477件，牛217件），其中647件檢驗結果與規定相符，其餘47件檢驗中。自有條件恢復餐飲業內用之後，衛生局會同相關單位針對餐飲業防疫管理措施進行稽查，截至7月底共稽查365家，結果皆符合規定，提供民眾安心的用餐環境。

衛生局提醒食品業者務必依規定於營業場所明顯處，或於產品外包裝上以中文標示豬牛原料原產地。2021年新規定已正式施行，並納入衛生局稽查重點。若未依規定標示，依食安法處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；若原產地標示不實，依食安法處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰，若檢驗動物用藥含量超過安全容許量，依食安法處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，並公布業者名稱。

市長黃偉哲呼籲食品業者，勿購買來源不明之產品，採購產品應注意其標示是否符合規定，並保留交易憑證及其來源文件資料(如進口報單、屠宰證明等)，另新冠肺炎疫情期間，落實實聯制、量體溫、酒精消毒等防疫措施，用餐區須採梅花座且設置隔板，桌與桌間隔1.5公尺以上，不共食等，務必遵守相關防疫管理措施，避免違法受罰。消費者若有任何食品安全衛生問題，歡迎洽詢衛生局免費服務專線0800-285-000。

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