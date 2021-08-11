台南水道百年慶　郭國文：盼以跨國脈絡打造觀光新亮點

▲目前由台南山上水道花園博物館規劃百年慶活動，立委郭國文特別爭取應升級為國家級規格，突顯台南水道的重要性，並成為觀光新亮點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年啟用將滿100週年的國定古蹟台南水道，目前由台南山上水道花園博物館規劃百年慶活動，立委郭國文特別爭取應升級為國家級規格，突顯台南水道重要性，並邀請當初參與建設之英國人威廉‧巴爾頓、日本濱野彌四郎和八田與一的後代來台慶祝，使其成為具有文化深度與國際友好之觀光新亮點。

郭國文表示，1912年開始興建的台南水道歷經10年於1922年完工使用，到明年將滿百歲。1973年功成身退後，於2005年指定為國定古蹟，既然是國定古蹟的百年慶，不應只是地方事務，中央文化部必然不能置身事外。尤其百年前，台南是台灣二大城市之一，水道建設更是都市現代化、提供衛生飲用水系統的指標。尤其去年到今年初台灣乾旱時，更顯出其重要性，因此相當具有歷史文化意義。

郭國文說，另外從「飲水思源」的觀點來看，台灣的自來水建設在日治時代引進，當時總督府從英國聘請來的威廉‧巴爾頓（William Kinninmond Burton）與其學生濱野彌四郎負責設計規劃，興建嘉南大圳的八田與一也曾擔任濱野之屬下參與過台南水道計畫。因此，百年慶時可以特邀請巴爾頓在英國愛丁堡的後代鄉親、濱野彌四郎在日本千葉縣、八田與一金澤市的鄉親來台與會。讓古蹟的慶祝活動同時帶動跨國性的文史或是城市之間的友好交流，進一步帶動國際觀光。

郭國文說，衛生飲用水是現代化城市的基礎，過去有巴爾頓、濱野、八田等前人興建，後續更有許多台南在地人參與在其中，這都是歷史的記憶。而後來亦有自來水公司專責維護。關於水資源之關注與教育，除了水道博物館外，去年底自來水公司也在新營舊淨水廠設置了訓練園區，兩個園區應該更為互相串連，豐富自來水建設的歷史文化與教育深度。

郭國文會勘同時，提及博物館有一煙囪只剩基座，目前採虛擬影像方式呈現原始樣貌。文化資源局代表在會勘後，則允諾可以先做復刻恢復原貌，為百年慶帶來第一個好消息。

郭國文認為，透過水道百週年，可以提升國際友好或是城市友好，除了吸引英國人、日本人來台觀光外，其實也是對國人宣傳，讓來此參觀的遊客更能體會飲水思源，認識台灣的歷史以及跨國的合作的自來水建設，以及在台灣得之不易的水資源規劃。以此國際化、在地化、與生活化面向，希望相關單位能好好考慮籌備，讓台南水道百年慶更具意義。

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