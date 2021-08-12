鍾佳濱喊維持三倍券　加碼發行20張「紓困佰元券」

▲民進黨立委鍾佳濱、郭國文召開「紓困或振興？領到的人要花掉vs花對地方才有效」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，行政院規劃推出「振興五倍券」，民進黨立委鍾佳濱12日建議，政府應比照去年推出「振興三倍券」，以及20張可以直接領取的「紓困佰元券」，藉此協助受影響的小型商家脫困。

民進黨立委鍾佳濱、郭國文12日上午召開「紓困或振興？領到的人要花掉vs花對地方才有效」記者會，並邀請經濟部中小企業處、國發會經濟處、中央銀行發行局等單位列席。

鍾佳濱指出，振興著眼的重點是「領到的人要花掉」，促進市場整體活絡，但各行業受到疫情影響衝擊並不一致，在零售業、餐飲業慘兮兮的同時，超級市場、電子網購事業反而逆向成長。

鍾佳濱建議，此時應該以紓困「花對地方才有效」角度出發，錢要花在刀口上，引導市場資金流向受衝擊店家，因此他提出「振興三倍券」與20張「紓困佰元券」的方案。

鍾佳濱表示，「振興三倍券」維持去年花一千換三千、實體數位都可領；「紓困佰元券」則是民眾不用拿現金換，就可以直接領取，同時限用於零售、餐飲、藝文、旅宿等四大行業消費，民眾可以自行決定一次領取或分別領取。

鍾佳濱強調，「紓困佰元券」在設計上，具有小面額方便使用、使用期限長、限用消費商家特性，藉由貼近民眾日常生活消費型態，讓全民協助四大行業脫困，加強政策美意。

郭國文表示，今年疫情嚴峻程度及三級警戒過程中，產業受創嚴重程度與去年完全無法類比，在經濟受衝擊比去年高的情況下，今年的振興方案，無論是幾倍券，或是目前行政院院版的五倍券，都不應該等同於去年的三倍券的政策模式，進行同樣的振興政策推動。

郭國文分析，去年的三倍券是透過「擴大內需」來促進額外的消費，但是今年的五倍券應該協助整個「受創產業的紓困復甦」，不該是複製去年的政策，而是延續紓困產業的振興方案才有意義。

郭國文建議，中央應積極引導振興資金協助受創產業，如餐飲、零售、服務等，促使產業能快速復甦。此外，目前的特別預算還有1600億額度，特別是三級警戒重創國內民生經濟，地方民眾都認為振興5千不夠，中央應該比照高雄市，讓全國加碼1000元成為6倍券，積極擴大對受困產業振興。

郭國文呼籲，行政院不僅限於與民進黨團幹部協調討論，可以多與立法院同仁溝通討論、交換意見，推出更符合民眾期待的振興方案。

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