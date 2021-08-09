疫情求職難！無業男淪「車手」　提款太慌張遭鷹眼警盯上

▲高姓男子淪詐騙集團車手，卻因提款過程太慌張遭警方盯上當場逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

近期台灣新冠肺炎（COVID-19）警戒降級，民眾外出活動增加，詐騙集團也看準部分民眾因疫情無法工作收入降低，頻頻以假頭吃手法詐騙民眾，北市信義警分局為防堵詐騙車手在轄內金融機構流竄，提升轄內易遭提領高風險的ATM巡邏，果然順利逮獲詐騙集團車手。

▲高姓男子淪詐騙集團車手，卻因提款過程太慌張遭警方盯上當場逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

信義分局五分埔派出所警員4日至金融機構簽巡，發現一名操作ATM男子形跡可疑，該男提領大量現金，且過程不段打手機談話，手持一疊鈔票及多張提款卡，神色緊張，警員上前盤查，高姓男子（32歲）坦承為詐欺集團車手並主動交出2張金融卡、手機及贓款新臺幣6萬3千元，警訊後依涉嫌詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦，並持續追查其他詐騙集團成員。

高男落網後坦承因事業才會加入詐騙集團打工，警方呼籲疫情期間工作收入銳減，青少年應多注意打工求職內容，避免成為詐欺集團車手，若遭查獲除會遭移送吃上官司、也會面臨被害人鉅額的民事求償。

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