英研究：AZ罕見血栓「死亡率高」！　健康年輕人最常發病

▲英國研究規定40歲以上民眾才可施打阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

英國科學家11日發表研究指出，AZ疫苗誘發的免疫性血小板低下症與血栓（VITT）非常罕見，且風險隨著施打劑數降低。但是，研究第一作者帕弗德（Dr Sue Pavord）指出，此副作用「通常影響年輕健康族群，而且有著高死亡率，尤其患者血小板低下且腦部出血時，情況尤其危急」。

根據研究團隊發表在《新英格蘭醫學雜誌》的論文，他們分析220名疑似及確診病例後發現，此副作用在50歲以下的發病率約為5萬分之一，而整體死亡率達到23%。

《衛報》、《路透社》報導，來自牛津大學醫院的帕弗德表示，「如果人們打完第1劑後沒有發展VITT，施打第3劑時發生的風險可能非常小。」。她強調，VITT發生機率非常罕見，但結果可能是「毀滅性的」。

謝菲爾德大學的馬克里斯教授（Michael Makris）本人就接種AZ，他說，研究團隊「不是要說AZ的壞話」，反而全都強烈支持施打疫苗，只是希望能夠達成更好的目標。

若要治療VITT，可以靜脈注射免疫球蛋白、增加血小板數量，透過類固醇抑制免疫系統，使用抗凝血劑預防血栓生成，或者血漿置換（plasma exchange）大幅增加重症患者存活率。

此前，英國因AZ引發血栓的案例中，60歲以下患者高達85％；政府規定40歲以上民眾才可接種後，已經4周沒有通報相關病例。帕弗德認為，這不代表60歲以下族群都不該接種AZ，但在病毒流行率較低時，年齡限制確實是一項合適的措施。

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