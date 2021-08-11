工地「7m鋼筋20樓掉落」直插入頭！驚悚X光照曝光　他竟奇蹟生還

Man survives after 20ft pole plunges through his head in gory construction accident https://t.co/yQgC6yD37x — Daily Star (@dailystar) August 10, 2021

記者張方瑀／綜合報導

印度一名男子日前在工地工作時，不慎遭到一根從20樓高處掉落的鋼筋砸中，而且鋼筋竟不偏不倚地刺進他的頭裡，並從後腦勺貫穿。緊急送醫後，醫生只能打開頭骨將鋼筋取出，而鋼筋竟奇蹟似地沒有傷到大腦其他部位，儘管男子左半身已經癱瘓，但能撿回一命已是不幸中的大幸。

根據《每日郵報》報導，印度新德里加濟阿巴德（Ghaziabad）一名24歲男子在工地工作時，突然有一根鋼筋從20樓掉落，結果竟直接刺進男子頭部，貫穿後腦杓。現場其他工人立刻將男子送往醫院，從X光照片可以看到，鋼筋直直插入大腦，畫面非常可怕。

弗洛雷斯醫院（Flores Hospital）資深外科醫師古普塔（Abhinav Gupta）立刻進行了4個小時的手術，必須打開男子一半的頭骨才能將鋼筋取出，令人難以置信的是，男子大腦其他部分都沒有受到傷害，儘管左側身體已經癱瘓，但能撿回一命已是不幸中的大幸。

這條鋼筋長達24英尺（約7.3公尺），而現場其他工人在事發當下，已經將部分鋼筋用工具切除後才將男子送醫。醫生表示，目前男子已經清醒，並且可以睜開眼睛，但不確定對周圍人們說話的理解能力有多少，大概一個月後還得再次開刀修復頭骨，「在他完全康復之前，還有很長的復健之路要走。」

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