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印度本屆「奧運首金」開胡　總理秒發賀文：歷史是在東京創造的

▲▼印度在東京奧運的首面奧運金牌開胡，由喬普拉（Neeraj Chopra）在男子標槍奪金。（圖／路透）

▲印度在東京奧運的首面奧運金牌開胡，由喬普拉（Neeraj Chopra）在男子標槍奪金。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

世界人口大國印度在歷屆奧運常常「一金難求」，在本屆東京奧運首金開胡，由印度標槍好手喬普拉（Neeraj Chopra）擲出87.58公尺，也是印度在田徑場上的歷史首金，來自捷克的瓦德萊赫（Jakub Vadlejch）以 86.67 公尺獲得銀牌，另一位也來自捷克的好手維斯利（Vitezslav Vesely）以85.44公尺奪銅。

▲▼印度在東京奧運的首面奧運金牌開胡，由喬普拉（Neeraj Chopra）在男子標槍奪金。（圖／路透）

▲喬普拉在第二次試擲，擲出87.58公尺的成績。（圖／路透）

綜合外媒報導，喬普拉是2018年大英國協運動會的金牌得主，他在首次試擲就擲出87.03公尺的成績領先，在決賽中沒有其他對手擲出這個成績，在第二輪的試擲，又值出了87.58公尺的成績，終結了印度百年來等待首面田徑奧運獎牌的歷史。

▲▼印度在東京奧運的首面奧運金牌開胡，由喬普拉（Neeraj Chopra）在男子標槍奪金。（圖／路透）

▲喬普拉的標槍金牌，也是印度在奧運田徑的首金。（圖／路透）

喬普拉賽後接受《路透社》訪問表示，「這感覺難以置信，這是我們等待很長一段時間的奧運獎牌，這是田徑場上的我們第一次獲得金牌，這對我和我的國家來說，都是值得驕傲的一刻」。

喬普拉是繼2008年賓德拉 （Abhinav Bindra）在北京奧運10公尺空氣手槍奪金以來，第二位奪金的印度人。

▲▼印度在東京奧運的首面奧運金牌開胡，由喬普拉（Neeraj Chopra）在男子標槍奪金。（圖／路透）

▲喬普拉的表現，驚動總理莫迪發推特恭喜他。（圖／路透）

印度總理莫迪（Narendra Modi）也在推特上發文表示，「歷史是在東京創造的，年輕的尼拉吉，表現非常出色，他以非凡的熱情比賽，表現出無與倫比的勇氣，恭喜他奪金」。

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