美國衛院「非常關心」國產疫苗！李秉穎：聽說每天打電話問進度

▲ACIP召集人李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

記者張乃文／台北報導

國內疫苗庫存吃緊，指揮中心宣布第六輪將由高端上陣，不過，國產疫苗爭議不斷，身為衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人的李秉穎也頻釋疑。他今（12）在資深媒體人周玉蔻的廣播節目中表示，美國國家衛生研究院不只給我們病毒株去做疫苗，後續也「非常關心」，更透露「聽說每天都打電話來問進度」。

國產疫苗受到各界關注，但因審查過程等原因，引發不少質疑聲浪，李秉穎也屢次為國產疫苗釋疑。他今接受周玉蔻廣播節目專訪時指出，此次國產的新冠疫苗，從研發到成品都是自己完成，也希望國產疫苗廠未來能繼續為台灣做重要疫苗，一方面可確保供貨穩定，另一方面也讓價格降低。

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「國產疫苗是自己的財產，要好好保護」。李秉穎提到，高端與聯亞做的疫苗都是美國國家衛生研究院給的病毒株，後續也一直在關心、監督疫苗狀況，「聽說每天都打電話來問進度怎麼樣」。

李秉穎也坦言，「一直蠻心急」，因為自己是台灣疫苗推動協會理事長，知道國產疫苗的腳步一定要快，否則世界若已經有60、70款疫苗上市後，國產才出來，基本上會血本無歸，「所以速度很重要」。

李秉穎透露，先前有與政府溝通過「要積極輔導國產疫苗」，因為國外已經每天打電話，可是政府單位當時的態度是「等你來送件，發展有第一期、送件後我再來審」。他直言，政府號稱要疫苗國家隊，但所謂國家隊應該是國家必須幫助、身為它的一份子，完全的投入、設置，必須把疫苗做出來視為政府責任，而不只是廠商的責任。不過他也說，後來的確有更頻繁、主動幫助廠商。