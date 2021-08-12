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九把刀岳母打AZ後亡！李秉穎揭「解剖須驗這3項」：才可排除疫苗關聯

▲▼ACIP召集人李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

▲ACIP召集人李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

記者張乃文／台北報導

作家九把刀岳母7月26日接種AZ疫苗，不料7月30日出現症狀後，失去呼吸心跳，抵達醫院前就已離世。據九把刀描述，岳母有出現背部劇痛及暈眩等狀況。而衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎認為，有2種可能，且以一般原則研判，打了疫苗會直接致死的唯一原因，基本上就是「過敏性休克」。他也說明，如果要排除血栓的可能性，包括血小板因子的抗體、影像檢查及病理解剖等檢驗都須注意。

九把刀悲痛提到，岳母身體相當硬朗，健檢報告除了膽固醇和低密度脂蛋白膽固醇有被標記超標外，其他全都是正常，打完AZ當天沒有任何不適，但4天後傳訊表示：「好恐怖AZ發作痛到背部抽痛，從背部往頸部開始劇痛陣痛一陣一陣痛吐完了，休息一下又開始陣痛，痛起來會要命啊，劇烈疼痛起來根本無法動。」而九把刀家人也忍痛決定要解剖岳母的遺體，目前正在等待後續報告出爐。

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李秉穎今（12）接受資深媒體人周玉蔻專訪時，被問到相關議題。他表示，無法以個案談論，但從一般原則去說明，美國已經重申打了疫苗會直接致死的唯一原因，就是過敏性休克。

李秉穎提到，疫苗不會突然發生猝死，僅過敏性休克會有這樣的情況，但這是在30分鐘內發生的事情，且通常打完疫苗後會留觀，若有症狀會非常明顯，醫護人員也都看得出來，像是呼吸急促、有聲音及臉部潮紅等，目前岳母的狀況可以先排除過敏性休克。

▲九把刀。（圖／翻攝自Facebook／九把刀）

▲九把刀岳母施打完AZ疫苗4天後猝逝，詳細情況仍有待解剖釐清。（圖／翻攝自Facebook／九把刀）

李秉穎解釋，若非過敏性休克死亡，另外有2種可能，一是潛在疾病、二是疫苗其他副作用導致。他說，潛在疾病可能性較高，初期接種AZ疫苗也碰到死亡案例，仔細分析個案9成以上都有潛在疾病，許多是因為心肌梗塞或中風等情況。

李秉穎提到，一般疫苗不會發生猝死的機制，只是AZ疫苗有血栓的情況，因此必須先排除血栓可能性。通常在打完第一劑AZ一到兩週的時間會發生血栓，雖然4天的情況有點太快，但不是不可能。他坦言，有個案的確是4天後出現類似血栓症狀，假設是腦部血管栓塞，有可能就會猝死，如同中風。

因此李秉穎認為，釐清死因時，要先注意死後檢體的血栓相關檢驗，包括血小板因子的抗體、影像檢查及病理解剖，去排除血管栓塞的狀況，如果沒有，就可以說與疫苗無關，因為AZ沒有其他可知會引起死亡的原因。

「若有血栓，就不能排除疫苗的相關性」但李秉穎建議，還是要保持平常心，國內有很多猝死個案經過委員專家逐案審視後，只有發現幾個血栓案例，另外大部分看到的死亡案例也都不是與疫苗相關。

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