偷維他命被逮　她詭辯：疫苗都不值錢了何況是那沒用的藥

▲屏東一名林姓婦人偷走藥局架上的維他命被逮，還辯稱維他命不值錢，因為「新冠疫苗都不值錢了，何況是那沒有用的藥」。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自pixabay）



記者林冠吟／屏東報導

屏東一名林姓婦人今年5月前往家樂福購物時，把藥局架上的維他命強效錠放進包包，離開時卻只將葡萄、果汁等民生物資結帳，把藥局店長發覺後報警。林姓婦人事後堅決否認偷竊，還向警方辯稱維他命不值錢「新冠疫苗都不值錢了，何況是那沒有用的藥」。台東地院審理後，依竊盜罪，判其拘役15日，緩刑2年，得易科罰金。

林姓婦人今年5月11日前往家樂福屏東店購物，除購買民生用品外，她還順手將藥局架上的一罐市價1099元的維他命強效加強錠放進包包裡，卻前僅結帳民生物資後，便欲離開，被藥局店長當場察覺，通報安全課長將林婦攔下，並報警處理，警方事後依竊盜罪將林婦送辦。

偵查時，林姓婦人堅持否認有偷竊行為，還向檢調辯稱維他命已經付過錢了，且「不值一文」，原因竟是「國家幫她付了」，林婦還向檢調指出「新冠疫苗都不值錢了，何況是那沒有用的藥（指維他命）」所以維他命是不用錢的，她拿走也是理所當然。不過檢調顯然不採信其辯詞，仍依法將她起訴。

屏東地院審理後指出，林婦無前科在案，因一時欠缺思慮，致罹刑典，相信林婦經過此次教訓後，應不會再犯，將林婦所偷竊的維他命還給藥局店長後，仍依竊盜罪，判其拘役15日，得易科罰金，以1000元折算一日，緩刑2年，於緩刑期間實施保護管束，同時應接受法治教育。