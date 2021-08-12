快訊／疫苗要來了！台灣自購「52萬劑AZ」下午15：40抵台

記者李佳蓉／台北報導

受到全球疫苗到貨延遲影響，國人打不到疫苗好焦慮！但傳出今（12）下午一批台灣自購「52萬劑AZ疫苗」將由華航CI834運抵台灣，中午12時自曼谷起飛，預計下午15：40抵達。消息人士也證實，的確有疫苗要來台，但詳細數字將由指揮中心宣布。

▲台灣自購的AZ疫苗將於下午抵台。（圖／路透）

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另外，立陶宛捐贈的2萬劑AZ疫苗7月31日抵台後，食藥署立即配合派員赴低溫倉儲現場查核運送冷鏈等並抽取600劑樣品進行疫苗異物檢查，現地封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室進行檢驗，經審查文件資料與檢驗皆合格後，已於8月9日核發封緘證明書。根據統計，包含自購、COVAX分配以及日本、立陶宛捐贈，國內目前取得AZ疫苗總計585.4萬劑。

而台灣自購的第五批莫德納疫苗9.9萬劑也已於8月8日抵台，食藥署隔天立刻派員赴倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈（保存於-25℃至-15℃），並抽取600劑樣品進行疫苗異物檢查，在-20℃冷凍倉儲封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室，進行檢驗，若經審查文件資料與檢驗皆合格，最快8/16完成核發封緘證明書並放行。

▲截至8/8，新冠疫苗到貨量。（圖／ETtoday）