蔡壁如拋「2個發現金管道」　喊話政府：不能放棄千百個紓困孤兒

▲台灣民眾黨立委蔡壁如。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

行政院規劃發行振興五倍券，但多數民調則顯示民眾仍希望發現金，在野黨也不斷呼籲政府正視民意。民眾黨立委蔡壁如今（12）日在臉書強調，還是主張排富發現金，就算有一個人會存起來，也不能放棄千百個需要現金的紓困孤兒。

蔡壁如表示，近來疫情稍緩，行政院正磨刀霍霍的準備大印振興券，八成民眾熱烈討論為何不直接發現金，連執政黨自家民意代表都不買單，政府擾民當政績，非搞得天怒人怨不可，「我實在無法理解，蘇貞昌院長一直堅持要發券而不願發現金，無視八成民意反對的癥結，究竟是甚麼？」

蔡壁如說，蘇院長一直吹噓有98%人領取三倍券，事實是大家根本沒得選擇。民眾已經很苦，政府不要再亂花錢，幾十億的發行印券成本要省下來，也不要再讓民眾從口袋掏一千元出來！不要再叫民眾排隊領券、兌券增加群聚風險。

蔡壁如強調，「我還是主張排富發現金，就算會有一個人存起來，也不能放棄千百個需要現金的紓困孤兒」，而發現金的管道，是現金入帳還是電子錢包，民眾可以自己選。

蔡壁如建議兩種發現金的管道，例如「現金入帳」，救急救窮，可以繳房租、房貸、水電費、學費，是紓困孤兒的及時雨；「電子錢包」，有「賰」（台語：有餘裕）的民眾，用倍數優惠的誘因，讓錢不會存起來，落實數位化轉型，及振興的效果。

蔡壁如認為，「領得快、領得多、免群聚」是民眾最需要的，政府不要為了顏面堅持發實體券。民主就是人民作主，政府應該建立現金發放的數位平台，讓民眾登記要現金入帳或電子錢包。有了這個派發現金的基礎建設，也會加強台灣社會面對極端災害的防災韌性。

▼蔡壁如主張發現金。（圖／翻攝蔡壁如臉書）



其他人也看了這些新聞...

► 5倍券提振經濟優先！不可用於繳稅、繳罰單 部分「白名單電商」可適用

► 唐鳳可望出手！「五倍券選數位」有3大優惠 如電子折價券

► 109萬人免費領五倍券 戶頭直接收到1000元