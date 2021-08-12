五倍券最快9月中發放！　選數位券再享3重優惠

▲五倍券一套10張，分別為3張1000元、2張500元、5張200元。（圖／記者周宸亘攝）



記者崔子柔／綜合報導

總統蔡英文與行政院長蘇貞昌昨（11）日拍板，將以去年三倍券的做法規畫五倍券，紙本及數位並行，但不考慮發現金，數位券則以多重優惠吸引民眾使用，最快將在9月中發放。

雖然不少人認為，比起振興消費，目前更重要的是「能吃飽」，在排富條件下發放現金會比五倍券實際，不過為了讓民眾在期限內消費，目前仍不考慮發放現金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲據了解，5倍券計畫將在中秋節前夕上路，效期持續到明年春節。（圖／記者黃士原攝）



五倍券的適用範圍會參考去年三倍券的經驗與做法，可用來繳學雜費、補習班等教育費用，但不得找零，也不能繳罰單、水電費、勞健保費、國民年金等。

根據《中時新聞報》報導，行政院預計在8月中公布，9月中開始發放五倍券，今年疫情最直接影響的就是服務業、餐飲業，所以確切時間點仍要視疫苗的覆蓋率、疫情狀況而定，最重要的是鬆綁程度到哪裡。

為減少五倍券紙本券成本，並衝高數位券領取率，以及解決數位券認證問題，唐鳳將研發「五倍券APP」讓民眾下載，屆時使用數位券，有如「電子折價券」形式，無論是以任何平台支付，除了該平台原本的APP，再打開五倍券APP，就能認證此次是以五倍券消費。

舉例來說，若用悠遊卡消費1000元，就點選五倍券APP的1000元「折價券」，藉此獲得三重優惠；不過，該方案仍未定案，還有待討論。所謂的三重優惠，是指包括店家推出數位券專屬優惠；而支付平台也會提供相關優惠；至於民眾用1000元換5000元，已有政府提供的4000元優惠。